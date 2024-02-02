Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

А что после Путина?
Подписаться
А что после Путина?

Подписаться

Apple Podcasts Spotify Podcast Addict Подписаться

Руслан Габбасов: "Хабиров — провластная часть башкирского национального движения"

Руслан Габбасов: "Хабиров — провластная часть башкирского национального движения"
Embed
Руслан Габбасов: "Хабиров — провластная часть башкирского национального движения"

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

О событиях в Башкортостане в подкасте "А что после Путина?" "Idel.Реалии" поговорили одним из лидеров башкирского национального движения Русланом Габбасовым. Он считает, что власти обозлили жителей республики, а протесты башкортостанцев в поддержку Алсынова "ошарашили" не только Уфу, но и Москву.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG