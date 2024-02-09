Максим Курников: "Москвацентричный взгляд на всё, что у нас происходит в стране, у большинства населения России"
"Idel.Реалии" опрашивают экспертов о природе башкирских протестов и сценариях развития ситуации в Башкортостане. На сей раз мы поговорили с Максимом Курниковым — бывшим заместителем главного редактора "Эхо Москвы", ведущим редактором русскоязычной службы Bild.
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