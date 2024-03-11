Крушение и атаки перед выборами

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, погибли 15 человек. И это уже второе крушение военно-транспортного самолета за текущий год. Десять регионов России подверглись атакам беспилотников. Повлияют ли атаки беспилотников и крушение ИЛ-76 на рейтинг Путина?
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