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Крушение и атаки перед выборами

НПЗ в Нижегородской области и разбившийся самолет Ил-76, коллаж
НПЗ в Нижегородской области и разбившийся самолет Ил-76, коллаж

Крушение Ил-76 и атаки беспилотников

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, погибли 15 человек. И это уже второе крушение военно-транспортного самолета за текущий год. Десять регионов России подверглись атакам беспилотников. В Белгороде в здание администрации города врезался дрон - и это за три дня до выборов. Повлияют ли атаки беспилотников и крушение ИЛ-76 на рейтинг Путина? Обсуждаем с социологом Игорем Яковенко, с военным экспертом и политологом Юрием Федоровым и военным экспертом Давидом Гендельманом. Ведущий - Иван Воронин.

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