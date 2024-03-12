Крушение и атаки перед выборами

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, погибли 15 человек. И это уже второе крушение военно-транспортного самолета за текущий год. Десять регионов России подверглись атакам беспилотников. В Белгороде в здание администрации города врезался дрон - и это за три дня до выборов. Повлияют ли атаки беспилотников и крушение ИЛ-76 на рейтинг Путина? Обсуждаем с социологом Игорем Яковенко, с военным экспертом и политологом Юрием Федоровым и военным экспертом Давидом Гендельманом. Ведущий - Иван Воронин.