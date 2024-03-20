"Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит"

Россияне доверяют Путину, уверен Путин | Когда начнется эвакуация в Белгороде? Что говорят сами белгородцы и как этот проблемный для власти регион может отразиться на новом сроке Владимира Путина - в эфире обсуждаем с политологом Николаем Петровым и с политиком Максимом Климовым.
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