Швеция официально присоединилась к НАТО, став 32-м членом организации

Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО.

Церемония передачи соответствующих документов прошла в Вашингтоне при участии главы правительства Швеции Ульфа Кристерссона и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Премьер Кристерссон на церемонии заявил о "новой исторической эре для Швеции в сфере безопасности", подчеркнув, что его страна разделит бремя, ответственность и риски вместе со своими союзниками.

"Хорошие вещи случаются с теми, кто ждёт", - сказал, в свою очередь, Энтони Блинкен, принимая документы от Ульфа Кристерссона. Событие он тоже назвал историческим для Швеции, для всего оборонительного союза и для трансатлантических отношений. Блинкен также упомянул "стратегическое фиаско", которым стало для России нападение на Украину.

Швеция, наряду с Финляндией, подала заявку на вступление в Североатлантический союз вскоре после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в конце февраля 2022 года.

Новость дополняется