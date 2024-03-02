Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии Ласло Ковер ратифицировал вступление Швеции в НАТО, передает Reuters. В течение пяти дней заявку должен подписать президент Тамаш Шуйок.

Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на вступление в альянс 26 февраля. Венгрия стала последней страной НАТО, которая подписала соответствующий документ.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года одновременно с Финляндией. Стокгольм и Хельсинки объяснили отказ от нейтралитета возможной угрозой со стороны России после её нападения на Украину.

Финляндия присоединилась к военному союзу 4 апреля 2023 года. Против вхождения Швеции в НАТО долго выступали Турция и Венгрия. Анкара требовала признать Рабочую партию Курдистана террористической и выдать её представителей в Швеции. Будапешт утверждал, что Стокгольм оказывает давление на правительство и поддерживает местную оппозицию.

В ноябре 2023 года Швеция внесла в Конституцию поправку о более жестком противодействии терроризму и выдала несколько курдских активистов. В январе Турция ратифицировала заявку.

Будапешт сообщил об одобрении заявки Швеции после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

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