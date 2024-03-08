США ввели санкции против двух компаний, поддержавших ЧВК "Вагнер"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против российской компании Broker Expert и компании из Центральноафриканской Республики Bois Rouge SARLU. В сообщении Министерства финансов, говорится, что санкции в отношении обеих компаний были введены за то, что они содействовали вредоносной деятельности России в ЦАР.

Попавшие под санкции юридические лица поддерживали действия ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике. В Минфине США подчеркнули, что обе компании стремились получить денежную выгоду от добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку "Группе Вагнера".

Компания Broker Expert со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге поставляла товары компаниям в ЦАР и Судане, связанным с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК "Вагнер".

Штаб-квартира компании Bois Rouge SARLU, по информации Минфина США, расположена в Банги, столице ЦАР. Американские источники говорят, что компания, связанная с Евгением Пригожиным, заключила концессию на добычу природных ресурсов в обмен на услуги, которые ЧВК "Вагнер" предоставляла властям ЦАР.