Новичок из Брюсселя. Кто меняет людей Пригожина в Африке

Проект "All Eyes on Wagner"

All Eyes On Wagner – специализирующийся на ЧВК "Вагнер" консорциум журналистов-расследователей, которые c 2021 года занимаются отслеживанием их деятельности и проверкой заявлений о нарушениях наемниками прав человека, а также о совершаемых ими экономических и других преступлениях. Сотрудники проекта утверждают, что полагаются на информацию из открытых источников, а также на присланные им свидетельства очевидцев, которые собираются, архивируются и проверяются. Цель All Eyes on Wagner, как говорится на сайте проекта, – стать надежным источником информации о наемниках "Вагнера" для ключевых правозащитных организаций. После смерти Пригожина объем работы организации расширился и стал включать изучение наследия Пригожина, пропаганды бренда "Вагнера" через другие российские военизированные организации и то, как российские спецслужбы возвращают себе контроль над областями, за которые до них отвечал Евгений Пригожин. Проект All Eyes On Wagner был инициирован французской НКО OpenFacto, занимающейся расследованиями по открытым источникам (OSINT). Сегодня AEOW является независимой организацией, которая включена в состав швейцарской неправительственной организации INPACT, созданной для поддержки долгосрочных исследовательских проектов.