Новичок из Брюсселя. Кто меняет людей Пригожина в Африке

После смерти Евгения Пригожина встал вопрос о том, как Россия будет поддерживать свое присутствие в африканских странах. Радио Свобода и проект All Eyes On Wagner рассказывают о российском дипломате, который работал в российском представительстве при ЕС в Брюсселе, а теперь командирован в Центральноафриканскую Республику для поддержания сотрудничества с полицией этой страны. Сразу несколько источников в ЦАР и Евросоюзе из дипломатических, международных и гуманитарных организаций считают, что он является сотрудником Службы внешней разведки России.

После гибели мятежного "повара Путина" взять в свои руки сотрудничество с африканскими странами, где до этого Россия действовала руками ЧВК "Вагнер", было поручено заместителю министра обороны Сергея Шойгу Юнус-Беку Евкурову и заместителю начальника Главного управления Генштаба (ГРУ), генерал-майору Андрею Аверьянову. Под руководством последнего российские агенты до этого осуществили несколько громких операций в Европе, таких как отравление Сергея Скрипаля в Солсбери или взрывы на складах боеприпасов в чешском городе Врбетице. Евкуров, Аверьянов и другие высокопоставленные российские военные присутствуют на многочисленных протокольных фотографиях из Центральноафриканской Республики, Мали, Буркина-Фасо и других африканских стран – Россия не пытается скрыть свое военное присутствие там, а Аверьянов стал публичным лицом.

Радио Свобода и проект All Eyes On Wagner (AEOW, "Все внимание – на Вагнера") узнали еще об одном россиянине, который, в отличие от Аверьянова или Евкурова, старается избегать публичности. Источники AEOW в ЦАР, работающие в международных и гуманитарных организациях и знакомые с ситуацией вокруг российского присутствия в этой стране, говорят, что он прибыл в Банги несколько месяцев назад, чтобы взять в свои руки координацию работы с местной полицией – область, которую в Центральноафриканской Республике в последние годы курировал попавший под санкции США наемник Пригожина Виталий Перфильев. С помощью фотографий в открытом доступе и в утекших в сеть базах данных Радио Свобода удалось подтвердить эту информацию.

Проект "All Eyes on Wagner" All Eyes On Wagner – специализирующийся на ЧВК "Вагнер" консорциум журналистов-расследователей, которые c 2021 года занимаются отслеживанием их деятельности и проверкой заявлений о нарушениях наемниками прав человека, а также о совершаемых ими экономических и других преступлениях. Сотрудники проекта утверждают, что полагаются на информацию из открытых источников, а также на присланные им свидетельства очевидцев, которые собираются, архивируются и проверяются. Цель All Eyes on Wagner, как говорится на сайте проекта, – стать надежным источником информации о наемниках "Вагнера" для ключевых правозащитных организаций. После смерти Пригожина объем работы организации расширился и стал включать изучение наследия Пригожина, пропаганды бренда "Вагнера" через другие российские военизированные организации и то, как российские спецслужбы возвращают себе контроль над областями, за которые до них отвечал Евгений Пригожин. Проект All Eyes On Wagner был инициирован французской НКО OpenFacto, занимающейся расследованиями по открытым источникам (OSINT). Сегодня AEOW является независимой организацией, которая включена в состав швейцарской неправительственной организации INPACT, созданной для поддержки долгосрочных исследовательских проектов.

"Сменщика" Перфильева зовут Денис Павлов, раньше он работал в российских миссиях при ЮНЕСКО, ООН и ЕС – в Париже, Женеве и Брюсселе. Знавшие о нем люди в европейских дипломатических кругах говорят, что тот пытался быть максимально незаметным, и считают, что Павлов был связан с российской Службой внешней разведки (СВР), даже упоминая его звание – полковник.

О связи с СВР говорит и источник All Eyes On Wagner в Центральноафриканской Республике, имя которого не может быть раскрыто по соображениям его безопасности. Он утверждает, что о приезде Павлова власти африканской страны были заранее оповещены письмом главы ведомства Сергея Нарышкина.

Нам удалось подтвердить, что Павлов действительно был в Центральноафриканской Республике во время визита туда Евкурова и Аверьянова. Мы также выяснили, что его жена работала в Центре специального назначения ФСБ, а ее отец, тесть Павлова, – ветеран Управления "В" этого Центра (группа "Вымпел"). Его зовут Александр Меринов, в 2002 году он участвовал в штурме Театрального центра на Дубровке.

"Советник по политическим вопросам"

В ЦАР наемники Евгения Пригожина не просто тренировали африканских военных, полицейских и сотрудников служб безопасности, а прочно закрепились в "экосистеме" структур безопасности страны. Они могли беспрепятственно заходить в полицейские участки, занимать блокпосты и казармы.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике неизвестными были застрелены российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они готовили фильм о деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский. Расследование, проведенное после убийства еще одним проектом Ходорковского, центром "Досье", показало, что погибших сознательно заманили в ловушку, а слежку за ними осуществлял сотрудник местной полиции Эммануэль Котофио, ранее проходивший подготовку у российских военных инструкторов из числа вагнеровцев.

Источники AEOW в ЦАР рассказывают на условиях анонимности, что в начале сентября в столицу страны Банги на смену курировавшему сотрудничество с полицией ЦАР наемнику ЧВК "Вагнер" Виталию Перфильеву приехал россиянин по имени Денис Павлов. Офис Павлова, по словам источников, располагается в здании посольства России.

Мы нашли человека с такими же именем и фамилией в списке сотрудников Постоянного представительства России в ЮНЕСКО, датированном 2007 годом. В 2011 году он появляется в качестве второго секретаря в списке сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве вместе со своей супругой Евгенией Павловой. Наконец, как минимум с 2018 года Павлов был "советником по политическим вопросам" в Постоянном представительстве России при Европейском союзе в Брюсселе. На сайте МИД России он числится им до сих пор, тем не менее, как рассказал Радио Свобода попросивший не называть его имени источник, близкий к дипломатии ЕС, Павлов покинул этот пост весной 2023 года.

В 2022 году, c момента начала полномасштабной войны России против Украины, Бельгия выслала 48 россиян, в том числе 19 сотрудников представительства России в ЕС. В октябре 2022 года журналисты "Досье" и нескольких европейских изданий утверждали, что Служба государственной безопасности Бельгии (VSSE) подозревает временно исполняющего обязанности руководителя представительства России в Евросоюзе Кирилла Логвинова в работе на российскую Службу внешней разведки (СВР). Расследователи также описали связи с СВР и ГРУ других российских дипломатов в Брюсселе, в том числе тех, кто остался работать там после масштабной высылки. В Еврокомиссии официально отвергли связь Логвинова со спецслужбами. Павлова в списке высланных из Брюсселя сотрудников российского представительства при ЕС не было. Как считают журналисты "Досье", Бельгия больше не высылает российских дипломатов, даже зная об их связях со спецслужбами, из-за боязни "полного разрыва дипломатических отношений с Россией". Источник Радио Свобода в европейских дипломатических кругах утверждает, что, несмотря на попытки оставаться незаметным, Павлов был "на радаре" у бельгийских спецслужб.

Служба государственной безопасности Бельгии не ответила на наши вопросы о Денисе Павлове. В бельгийском Министерстве иностранных дел Радио Свобода перенаправили с этими вопросами в Европейскую службу внешних связей. Ее представитель в свою очередь написал, что такие вопросы находятся в компетенции министерства, потому что именно оно отвечает за аккредитацию работающих в Брюсселе иностранных дипломатов, даже если речь идет не о посольстве той или иной страны, а о ее постоянном представительстве при ЕС.

Денис Павлов в ЦАР

2 сентября Министерство национальной обороны и реконструкции армии Центральноафриканской Республики опубликовало в фейсбуке фотографии, сделанные за день до этого, во время визита в ЦАР заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, отметив, что тот "подтвердил поддержку со стороны Кремля в вопросах улучшения безопасности, социально-экономического положения страны и ее народа".

На снимках можно увидеть тех же людей, которые после смерти Евгения Пригожина часто посещают дружественные России африканские государства: помимо Андрея Аверьянова, например, это Константин Мирзаянц, сооснователь связанной с ГРУ ЧВК "Редут", вербующей наемников преимущественно для работы в Сирии и Африке (для вербовки на войну против Украины ГРУ развернуло систему с таким же названием, однако связан ли с ней Мирзаянц – неизвестно).

Остальных россиян на этой и других фотографиях из ЦАР тоже несложно идентифицировать. Например, на следующем фото слева за столом – военный атташе посольства России в Судане Валерий Голубцов (в этой стране Россия собирается строить базу ВМФ). Единственный россиянин на снимках, имя которого Радио Свобода смогло установить не сразу, – мужчина в синем пиджаке справа от него, напряженно глядящий в сторону сцены и делающий записи.

Радио Свобода удалось обнаружить в утекших в сеть базах данных Дениса Павлова, работодателем которого указан МИД России. Нам также удалось получить его фотографию из системы "Российский паспорт". Сравнение снимков с помощью нескольких сервисов распознавания лиц подтвердило, что Павлов – это мужчина в синем пиджаке на фотографии, сделанной 1 сентября во время визита российской делегации в Центральноафриканскую Республику.

Дом ФСБ и семья ветерана "Вымпела"

Денис Павлов оставил скудный цифровой след, он пользуется мессенджерами, но ни в одном из них нет его фото или фамилии, из соцсетей у него есть только полностью пустой аккаунт в "Одноклассниках" без даты рождения. О нем почти нет информации и в доступных в интернете утекших базах данных: например, отсутствуют записи о том, где Павлов работал с 2003 по 2019 годы (в 2003 году он получал доход в организации, обозначенной в базе как "Управление делами МИД РФ", в 2019 и 2021 годах числился сотрудником МИД России). Неизвестно, где он учился. Нет его и в попавшей в сентябре этого года в открытый доступ базе авиаперелетов "Сирена-Тревэл".

Установить дату рождения Дениса Павлова и выделить его среди большого числа полных тезок удалось благодаря сайту школы при Российском посольстве в Женеве. В архиве мероприятий мы обнаружили упоминания сына Павлова, который учился в этой школе в первом и втором классе в 2010–2012 годах. Найдя его в утекших в сеть базах данных благодаря более редкому, чем у отца, имени, мы определили полные имена и даты рождения и Дениса Павлова, и его жены, Евгении Александровны Павловой (девичья фамилия – Меринова). Уже зная, как выглядит Павлов, мы смогли найти его на снимке с новогоднего утренника в женевской школе, сделанном в конце 2011 года, а также на фотографии приема по случаю Дня дипломатического работника, состоявшегося в Постоянном представительстве России при ЕС 7 февраля 2019 года.

В отличие от мужа, Евгения Павлова вела несколько профилей в социальных сетях. Она опубликовала в "Одноклассниках" фотографии, сделанные в Швейцарии и Франции во время длительных командировок мужа. На них есть и сама Евгения, и ее дети, но Денис Павлов ни на одной фотографии не появляется.

Информация из попавших в открытый доступ баз данных позволяет установить, что Евгения Павлова сама тесно связана с ФСБ России. Согласно одной из записей, в 2017 году она работала делопроизводителем в войсковой части 35690. Это расположенный в подмосковной Балашихе Центр специального назначения ФСБ. В 2004 году на реквизиты в/ч 35690 официально собирали пожертвования семьям погибших при штурме бесланской школы спецназовцев службы; эта часть названа "специальной частью российского ФСБ" в показаниях российского правительства в материалах Европейского суда по правам человекам, который рассматривал иск родственников жителя Ингушетии Беслана Арапханова, убитого сотрудниками ФСБ во время обыска в его доме в 2004 году.

Отец Евгении Александр Меринов – ветеран группы "Вымпел" Центра специального назначения ФСБ, участвовавший в штурме Театрального центра на Дубровке в 2002 году. Из открытых источников следует, что он является членом ветеранской ассоциации "Группы Вымпел" и соучредителем ее московского отделения.

Семья родителей Евгении Павловой зарегистрирована в Москве, в доме на Суздальской улице, который в объявлениях риелторов упоминается как бывший ведомственный дом ФСБ. В этом доме селились высокопоставленные сотрудники спецслужбы, в том числе связанные с внешней разведкой. Один из них – генерал-майор ФСБ Андрей Юминов. В середине 2010-х Юминов работал в Абхазии, в 2019 году он фигурировал в слитых базах данных как сотрудник ФГУП "Главное Производственно-Коммерческое Управление по Обслуживанию Дипломатического Корпуса при МИД РФ".

Другие соседи Мериновых – семья Абрашиных. Они не просто живут рядом, но и дружат: младшая сестра Евгении Павловой Анна, как видно по фотографиям и видео в соцсетях, в последние годы проводит почти каждый отпуск в компании с Сергеем Абрашиным и его женой. По информации телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", а также по данным из попавших в открытый доступ баз данных, Абрашин – сотрудник 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ России, известной как "сечинский спецназ". Отец Сергея Абрашина – тоже Сергей – бывший замначальника УСБ ФСБ России в звании генерала, уволенный из службы после дела "Трех китов".

Денис Павлов, как и его официальный работодатель, Министерство иностранных дел России, не ответили на наши сообщения. Мы позвонили Павлову на мобильный телефон. На звонок ответила его супруга, выслушав наши вопросы, она попросила перезвонить "через 10 минут", но с тех пор больше не брала трубку.

Россия в Африке: второй этап

Как следует из изученных Радио Свобода чатов родственников вагнеровцев, отправка наемников в Африку, уже под эгидой Минобороны, продолжается и сейчас.

Косвенно об этом свидетельствуют и данные мониторинга авиаперелетов: 30 ноября из Бобруйска, недалеко от которого в поселке Цель после мятежа Пригожина был разбит полевой лагерь для наемников ЧВК "Вагнер", в ЦАР вылетел транспортный самолет Ил-76 (RA-76463) российской грузовой авиакомпании "АбаканЭйр". Еще один такой же рейс состоялся в октябре. Как предполагает телеграм-канал "Белорусский Гаюн", эти самолеты могут перевозить из Беларуси в ЦАР и Мали как личные вещи наемников, так и их самих.

Случай Дениса Павлова показывает: Кремль по-прежнему придерживается агрессивной стратегии проецирования своей силы на Африканский континент, продолжая работу, которую ранее от его лица осуществляла ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин, считают журналисты проекта All Eyes On Wagner. По их словам, второй этап воплощения этой стратегии является более открытым и прямолинейным. России больше не нужно скрывать свое присутствие в Африке, и теперь она распределяет роли и миссии, которые исторически выполняли люди Пригожина, между разными структурами.

В подготовке этого материала участвовал Андрей Сошников (расследовательский проект "Система").