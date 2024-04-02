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"Очнитесь, вас никто не защитит"

"Очнитесь, вас никто не защитит"
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"Очнитесь, вас никто не защитит"

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В Татарстане дети собирают "Шахеды". В Белгородской области - мародеры.Какие проблемы России вскрыли украинские дроны - обсуждаем с политиком Евгением Савостьяновым, политологом Русланом Айсиным, журналистами Никитой Пармёновым, Александром Савельевым, а также жителями Белгорода.

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