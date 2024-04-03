"Очнитесь, вас никто не защитит"

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Владимир Путин, коллаж
Владимир Путин, коллаж

В Татарстане дети собирают "Шахеды" | В Белгородской области - мародеры

К производству "Шахедов" в Елабуге привлечены не только студенты местного колледжа "Алабуга Политех", но и несовершеннолетние из Африки, говорят журналисты-расследователи. Беспилотники впервые атаковали Татарстан. Рустам Минниханов призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. Украинские дроны оголяют российские проблемы. Глава администрации приграничного Грайворонского городского округа говорит, что в Белгородской области появилась новая проблема - мародерство. По словам местных жителей, в мародерстве замечены и российские солдаты. Какие проблемы России вскрыли украинские дроны - обсуждаем с политиком Евгением Савостьяновым, политологом Русланом Айсиным, журналистами Никитой Пармёновым, Александром Савельевым, а также жителями Белгорода. Ведущий - Артём Радыгин.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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