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Грани времени

Чему можно научиться у животных, художников и психологов? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 17:00

Слева направо: Илья Колмановский, Александр Эткинд, Артур Чех, Марат Гельман. Коллаж
Слева направо: Илья Колмановский, Александр Эткинд, Артур Чех, Марат Гельман. Коллаж

Специальный выпуск программы

Более двух лет мы каждый день получаем плохие новости, которые становятся только ужаснее. Как выжить среди этого? Кажется, что человеческая психика не способна это выдержать, но все-таки выдерживает. Правда, не без помощи фармакологии. В России зафиксированы рекордные продажи антидепрессантов за последние пять лет. Что еще может помочь справиться с тревогой? Какое утешение нам предлагают искусство и религия? Есть ли эффект от ухода во внутреннюю эмиграцию? Как разговаривать с детьми и есть ли смысл в арт-терапии?

На эти вопросы отвечают психолог и культуролог Александр Эткинд, биолог Илья Колмановский, искусствовед Артур Чех и галерист Марат Гельман.

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