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Здесь вам не Дубай

Здесь вам не Дубай
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Здесь вам не Дубай

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Наводнение в Курганской, Тюменской и Томской областях. Есть ли погибшие в Оренбуржье? Cитуацию в затопленных регионах и ложь местных властей обсуждаем с политологом Аббасом Галлямовым и украинским политтехнологом Михаилом Шейтельманом.

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