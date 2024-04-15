Здесь вам не Дубай

Наводнение в Курганской, Тюменской и Томской областях. Есть ли погибшие в Оренбуржье? Cитуацию в затопленных регионах и ложь местных властей обсуждаем с политологом Аббасом Галлямовым и украинским политтехнологом Михаилом Шейтельманом.