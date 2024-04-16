Здесь вам не Дубай

Паводок захватывает новые российские регионы, жители сами возводят насыпи и спасают себя и свои дома от воды. В Тюменской области призвали эвакуироваться жителей города Ишим. Власти отрицают, что в Оренбуржье из-за наводнения есть погибшие и напоминают, что компенсации за затопленные дома получат только те граждане, которые не имеют доли в другом жилье. Сын мэра затопленного Орска купил квартиру в Дубае за месяц до прорыва дамбы, выяснила команда Навального. Жена главы МЧС справляется с семейным бизнесом лучше, чем муж — с паводком. Выручка ее строительной фирмы выросла в пять раз после того, как Куренков возглавил МЧС. Такие паводки, как в Орске, будут происходить всё чаще, говорят экологи. В прямом эфире ситуацию в затопленных регионах и ложь местных властей обсуждаем с политологом Аббасом Галлямовым и украинским политтехнологом Михаилом Шейтельманом. Ведущий - Иван Воронин.