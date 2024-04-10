CNN: США готовы запретить продукцию "Лаборатории Касперского"

Администрация Джо Байдена намерена запретить использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" американскими компаниями и гражданами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По их информации, министерство торговли США приняло предварительное решение запретить определенные транзакции между российской компанией и американскими покупателями. Запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского" американскими государственными учреждениями был введен в 2017 году на основании подозрений о сотрудничестве российской фирмы с ФСБ. Решение о запрете в США популярных антивирусных программ "Лаборатории Касперского" будет беспрецедентным шагом со стороны американского правительства.

Одним из главных мотивов такого решения являются опасения по поводу безопасности американской критической инфраструктуры, говорят собеседники CNN. В проекте решения упоминается антивирусная программа, выпущенная в прошлом году. Окончательное решение министерством торговли пока не принято. У российской фирмы будет возможность оспорить его в суде, если такое решение будет принято.

"Лаборатория Касперского" является одним из ведущих мировых производителей антивирусного программного обеспечения. Ее основатель Евгений Касперский - выпускник технического факультета Высшей школы КГБ. Как писали американские СМИ, в 2015 году российские хакеры смогли похитить секретные файлы Агентства по национальной безопасности США, получив доступ к ним с помощью программы "Лаборатории Касперского". Российская фирма отвергла обвинения.

Представители министерства торговли США и представители "Лаборатории Касперского" отказались комментировать эту информацию.