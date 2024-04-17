ПАСЕ призвала передать замороженные активы РФ Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая призывает передать замороженные российские активы в специальный фонд, откуда в дальнейшем они будут направлены на восстановление Украины. За это решение единогласно проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании.
Текст резолюции и детали того, как будет выполняться принятое решение, ПАСЕ обещала обнародовать позднее.
В марте Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила использовать 90% доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около трёх миллиардов евро.
Это предложение обсуждалось на последнем саммите ЕС. в марте. Однако окончательное решение не было принято.
Россия охарактеризовала план ЕС как "бандитизм и воровство".
Вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине будет обсуждаться на встрече стран "Группы семи" в среду, 17 апреля. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Украина нуждается в постоянной поддержке, и именно это должно послужить стимулом использовать замороженные российские активы, подчеркнула Йеллен.
По её словам, рассматриваются несколько вариантов, от полной конфискации, которую поддерживают США, до использования в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
Ранее британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов передать Киеву все замороженные активы российского Центробанка в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации.
Как рассказал Reuters высокопоставленный сотрудник Минфина США, ни один из вариантов не исключен из рассмотрения, но отметил, что у Украины не будет возможности использовать всю сумму сразу, даже если все замороженные активы будут конфискованы.
- Страны "Большой семерки" уже больше года ведут дискуссии по поводу того, можно ли конфисковать замороженные активы российского Центробанка, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.
- В западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России. За 2023 год международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро, инвестируя российские активы, замороженные по решению Евросоюза. Москва не может воспользоваться ни активами, ни заработанными процентами.
Форум