ПАСЕ призвала передать замороженные активы РФ Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая призывает передать замороженные российские активы в специальный фонд, откуда в дальнейшем они будут направлены на восстановление Украины. За это решение единогласно проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании.

Текст резолюции и детали того, как будет выполняться принятое решение, ПАСЕ обещала обнародовать позднее.

В марте Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила использовать 90% доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около трёх миллиардов евро.

Это предложение обсуждалось на последнем саммите ЕС. в марте. Однако окончательное решение не было принято.

Россия охарактеризовала план ЕС как "бандитизм и воровство".

Вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине будет обсуждаться на встрече стран "Группы семи" в среду, 17 апреля. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Украина нуждается в постоянной поддержке, и именно это должно послужить стимулом использовать замороженные российские активы, подчеркнула Йеллен.

По её словам, рассматриваются несколько вариантов, от полной конфискации, которую поддерживают США, до использования в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.

Ранее британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов передать Киеву все замороженные активы российского Центробанка в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации.

Как рассказал Reuters высокопоставленный сотрудник Минфина США, ни один из вариантов не исключен из рассмотрения, но отметил, что у Украины не будет возможности использовать всю сумму сразу, даже если все замороженные активы будут конфискованы.