ЕС отказался передать Украине €5 млрд доходов от российских активов

Евросоюз решил не передавать Украине 5 миллиардов евро доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в 2022 — 2023 году. Деньги останутся у брюссельского депозитария ценных бумаг Euroclear в качестве страховки от судебных исков со стороны Москвы, пишет Politico.

В неопубликованном, но полученным журналом предложении Евросоюза сказано, что средства будут использованы для покрытия "расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг… из-за войны в Украине". Против этой идеи выступает украинское правительство, пишет Politico.

По планам Евросоюза, на помощь Украине будут переводиться доходы от инвестиций замороженных средств российского Центробанка за вычетом налогов, полученные после 15 февраля 2024 года.

В марте Европейская комиссия предложила использовать 90 процентов доходов для оплаты оружия для Украины через Европейский фонд мира. Ещё 10 процентов пойдут в бюджет ЕС для программ поддержки Украины. Эта схема ещё должна быть утверждена единогласным решением Совета ЕС, куда входят представители всех стран блока.