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Германское предприятие Knauf покидает российский рынок

Завод Knauf в Санкт-Петербурге
Завод Knauf в Санкт-Петербурге

Немецкий концерн по производству строительных материалов Knauf принял решение уйти с российского рынка, сообщает газета Frankfurter Rundschau. Незадолго до этого СМИ критиковали компанию из-за участия в восстановлении занятого российскими войсками Мариуполя по заказу Москвы.

Концерн присутствовал на российском рынке более 30 лет. В пресс-релизе, говорится, что решено передать местным операторам "весь бизнес в России, включая добычу полезных ископаемых, производство и локальный менеджмент, чтобы в будущем сохранить более четырёх тысяч рабочих мест". Причины ухода концерна с российского рынка в сообщении не называются.

Запланированная сделка ещё должна быть одобрена российскими властями. Knauf Gruppe уже проинформировала Кремль о своем решении.

Предприятие Knauf относится к самым крупным немецким концернам, которые присутствовали на российском рынке. Его годовой оборот составлял около миллиарда евро.

Пресс-секретарь предприятия заявил, что с февраля 2022 года Knauf не импортировал и не экспортировал никаких товаров в Россию и из России. По информации телеканала ARD, в Мариуполе были найдены строительные материалы с логотипом фирмы. Knauf участие в восстановлении города по заказу российских властей отрицает.

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