Ночной удар России по Украине. В Харьковской области трое погибших

В ночь на 24 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, выпустив 103 ударных дрона, преимущественно типа "Шахед", а также четыре ракеты. Атакам подверглись жилые кварталы, энергетическая инфраструктура и объекты гражданского назначения в разных регионах страны.

Особенно пострадала Харьковская область — там в результате обстрелов погибли трое мирных жителей. Более десяти человек получили ранения, среди них — девятилетний ребёнок в Черкассах.

Российские дроны и ракеты били по жилым домам и рынку "Привоз" в Одессе, многоэтажным зданиям в Черкассах, спортзалу университета в Запорожье, объектам критической инфраструктуры в Харьковской области, а также по населённым пунктам Донецкой, Сумской и Николаевской областей.

Несмотря на усилия международной дипломатии и предложения о прекращении огня, Россия продолжает тактику террора против украинских городов. Регулярные ночные атаки свидетельствуют о целенаправленных действиях против гражданского населения, написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.