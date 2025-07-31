"Следи за словами"

Президент США Дональд Трамп и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев вступили в перепалку в социальных сетях.

На днях Медведев в связи с объявленным президентом США сокращением данного Москве срока на заключение перемирия с Киевом написал, что такие шаги лишь приближают войну между Россией и США. Также, обращаясь к соавтору законопроекта о санкциях против РФ, сенатору Линдси Грэму, Медведев написал: "Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!"

Трамп посоветовал Медведеву поумерить пыл: "Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!".

Медведев ответил: "Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой".

Трамп 29 июля объявил новый ультиматум для Путина: "У России осталось всего 10 дней на то, чтобы сесть за стол переговоров и попытаться завершить войну. В противном случае Соединенные Штаты введут новые экономические меры – в первую очередь пошлины и вторичные санкции".

В Кремле заявили, что "приняли к сведению" заявление президента США.

Параллельно с этими событиями разгорается другой политический скандал, связанный с визитом в Швейцарию российских депутатов во главе с Валентиной Матвиенко.

28 июля Матвиенко выступила с речью на саммите женщин-председательниц парламентов в Женеве. Она представила официальную позицию российских властей о войне, развязанной против Украины.

Группа российских оппозиционных политиков потребовала расследовать обстоятельства визита делегации РФ в Женеву. Открытое письмо подписали Лев Пономарев, Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза, Геннадий Гудков.

Есть ли у США и Европы рычаги давления на Россию? Обсуждаем в эфире программы "Лицом к событию".



