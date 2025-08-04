"Медиазона": за донаты ФБК в России за 3 года возбуждены 76 уголовных дел

"Медиазона" выяснила, что силовые структуры завели 76 уголовных дел за пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, сделанные после запрета ФБК в России. Подсчеты основаны на данных судов, пресс-релизах и информации от обвиняемых. Такие дела есть уже в 38 регионах от Калининградской до Магаданской области.

Московский городской суд объявил ФБК экстремистской организацией и запретил её деятельность в июне 2021 года, 4 августа это решение вступило в силу. Первые уголовные дела были заведены в августе 2022 года — у обвиняемых в выписках с банковских счетов было прямое указание на ФБК. Как выяснила "Медиазона", силовики, анализируя эти выписки, заметили и другие совпадающие идентификаторы у переводов в ФБК. Это сильно расширило круг подозреваемых.

В 2022 году в суды поступило два уголовных дела о донатах ФБК, в 2023 — четыре, в 2024 году их было уже 25. За 7 месяцев 2025 года "Медиазона" обнаружила 34 дела за донаты ФБК, поступившие в суды.

Известны 49 обвинительных приговоров, большинство не связаны с лишением свободы, в основном, это крупные штрафы. Десять человек получили реальные сроки, из них шестеро — в Москве.