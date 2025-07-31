"Решать будет следователь". Чем опасны новые законы об экстремизме

Владимир Путин подписал закон, который фактически позволяет объявить "экстремистской организацией" любое объединение людей, если один из членов этого объединения осужден по статье об организации "экстремистского сообщества" и участии в нем (статья 282.1 УК РФ). Кроме того, подписан закон о поправках в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления из-за расширения оснований для признания организации экстремистской. Также Путин подписал закон с корреспондирующими поправками в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.

Север.Реалии поговорил с юристами и правозащитниками, специализирующимися на политических уголовных делах, а также с экспертом по экстремистскому законодательству и практике его применения в России. Оснований для политических репрессий в России теперь становится еще больше, говорят эксперты.

Из-за закона о "нежелательных организациях" мы приводим их высказывания без имен и фамилий. Редакция ручается за квалификацию своих собеседников.

Что случилось

15 июля Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла пакет из трех законопроектов: поправки в законы "О противодействии экстремистской деятельности", "О средствах массовой информации", а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Нововведения упрощают признание "экстремистским" сообщества, объединения или организации: если раньше требовался административный иск прокуратуры и судебное решение, то теперь достаточно приговора в отношении хотя бы одного участника по статье 282.1 УК РФ (организация или участие в экстремистском сообществе).

Эти законодательные новации сразу же вызвали панику в российских социальных сетях.

"Теперь для того, чтобы объявить целое сообщество "экстремистским", достаточно приговора всего одного – да-да, только одного! – участника. Суд? Следствие? Не, не слышали!", – Людмила Вихарева.

"Детские кружки, школьные чаты, спортивные клубы и т.п., куда "затесался" хоть один экстремист, тоже признают экстремистскими?.." – Александра Керина.

"Ребята, это гениальный закон! Теперь всё сообщество россиян (жителей России) можно смело объявлять экстремистским, так как в любом случае в его среде присутствуют указанные и признанные элементы... Это успех!" – Алексей Черемушкин.

Известный журналист и общественный деятель Сергей Пархоменко рассказал о небольшом "коммуникативном эксперименте", который провел в своем домовом чате. Он опубликовал там пост, в котором рассказал о новом законе, трактующем понятие экстремизма максимально широко, и призвал соседей к бдительности.

"Обращаю ваше внимание, что в списке участников этого чата сейчас находятся 2987 человек. Хорошо бы быть уверенными, что среди них нет ни одного человека, осужденного по ст. 282.1. УК РФ. Поскольку текст этой статьи носит совершенно безбрежно-расширительный характер, под ее действие может попасть совершенно кто угодно", – написал Сергей Пархоменко.

Пост, по его словам, провисел десять минут и был удален администратором.

Правозащитница из Петербурга Елена Эфрос, мать режиссерки Евгении Беркович, после принятия закона решила приостановить работу фейсбучной группы "Сказки для политзаключенных" – это проект, через который волонтеры пишут письма в колонии. "Пока на неделю – за это время я надеюсь разобраться, как сделать ее при новом витке репрессий хотя бы относительно безопасной", – написала Эфрос. Она возобновила работу сообщества, но из 3700 участников в нем осталось 211 – те, в ком администратор действительно уверена.

Что это означает на самом деле

На самом деле, все это так не работает. Ни домовые чаты, ни сообщества во "Вконтакте", ни группы в Facebook, ни какие-либо группы по интересам, где присутствует осужденный по статье 282.1 человек, в перечень экстремистских организаций попадать не будут, уверяют юристы. По крайней мере, из буквы закона это никак не следует.

В России существуют два экстремистских списка: от Росфинмониторинга (перечень террористов и экстремистов, которым блокируют банковские счета еще до вынесения приговора) и от Минюста – "Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности".

Чтобы попасть в перечень Росфинмониторинга, достаточно постановления следователя о привлечении в качестве подозреваемого по одной из "террористических" статей УК. Минюстовский перечень до сих пор формировался через иски прокуратуры о признании той или иной организации экстремистской. То есть прокуратура должна была собрать материалы, подготовить обоснования и убедить суд, что организация действительно занимается экстремизмом.

"Перечень…" Минюста отражает историю борьбы с экстремизмом в России. В его верхней части – сплошь религиозные секты и группировки скинхэдов. Затем идет огромный блок региональных организаций Свидетелей Иеговы. Позднее появляются политические организации– Фонд борьбы с коррупцией, Штабы Навального, "Артподготовка", а также несуществующие в реальности сообщества, типа "движение ЛГБТ" или "Антироссийское сепаратистское движение". Завершают эволюцию безымянные объединения, "членами которого являются…" и далее следуют фамилии физических лиц.

Теперь название "Перечня…" изменится. Вместо "судебного решения" в нем будет "…признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими". И попадать в него будут организации и сообщества, упомянутые в конкретном приговоре суда по уголовному делу по статье 282.1 УК РФ (организация или участие в экстремистском сообществе), вынесенном в отношении одного или нескольких участников.

– То есть попасть в перечень теперь можно будет двумя путями. Первый остается прежним: иск прокуратуры в суд, и там нет фигурантов (как не было фигурантов при признании "экстремистской организацией" ФБК или ЛГБТ). Государство объявляет структуру вне закона и предупреждает, что участие в ней уголовно наказуемо. Теперь появится другой путь: менты и эфэсбэшники будут ловить каких-то экстремистов, Следственный комитет их будет расследовать, суд будет их приговаривать. И вот, если в приговоре будет состав преступления "организация либо участие в экстремистском сообществе", это сообщество будет тоже вноситься в перечень экстремистских организаций. Со всеми теми же последствиями, – поясняет юрист, специализирующийся на политических процессах.

Как это работает

Схема такая: допустим, есть кружок филателистов, и один из его участников избил на рынке трудового мигранта по мотивам расовой ненависти. Для того, чтобы весь кружок превратился в "экстремистскую организацию", требуется: а) приговор за преступление экстремистского характера по статье 282.1, б) упоминание в приговоре кружка филателистов как сообщества, где было спланировано и организовано преступление. И когда приговор вступает в силу, этот кружок филателистов вносится в перечень экстремистских организаций.

– Но должно доказываться, что было какое-то коллективное действие, – подчеркивает эксперт. – И тогда это сообщество, именно то самое, которое установлено судом, а не любое, в котором осужденный мог состоять раньше, попадает в реестр экстремистских организаций. И дальше участники этого сообщества будут преследоваться по статье 282.2 – за участие в запрещенной организации. Эта конструкция точно в таком же виде довольно много лет существует применительно к террористическим сообществам и террористическим организациям.

Если организация запрещена судом, то участие в ее деятельности уголовно наказуемо. Хрестоматийный пример – Свидетели Иеговы: "Там есть простой критерий, как определить членство: был на собрании Свидетелей Иеговы – значит, молитвенный член. Никто даже не фантазирует, никто не пытается липового свидетеля Иеговы создать. Это совершенно не нужно, достаточно реальных".

Другой пример – движение "Артподготовка", созданное саратовским блогером Вячеславом Мальцев. Пообещав "революцию 5 ноября 2017 года", сам Мальцев успел уехать за границу, а десятки его сторонников по всей стране были арестованы. Пятеро человек получили приговор за подготовку теракта – попытку поджечь сено и паллеты на Манежной площади в Москве. С тех пор к ответственности за участие в "террористической организации Артподготовка" привлекаются все новые и новые люди, никак не связанные с сеном на Манежной площади, но имеющие какое-либо отношение к Мальцеву.

По той же схеме преследуют сторонников Алексея Навального. Проблема не только в признании ФБК и Штабов "экстремистскими организациями" по иску Генпрокуратуры, но и в уголовных делах: "Умные люди в Генпрокуратуре или в ФСБ догадались не просто запретить эти организации, но и завести уголовное дело как раз по статье об экстремистском сообществе, которое Навальный создал, как было сказано, "не позднее 2014 года". И по делу об этом сообществе привлечено и осуждено уже гораздо больше людей, чем за участие в запрещенных ранее организациях".

В чем риски

После того как сообщество, в котором человек, по версии силовиков, "подготовил и совершил преступление по мотивам ненависти", попадет в список экстремистских, у остальных его участников тоже могут возникнуть проблемы, свидетельствует практика правоприменения:

– Непонятно, как на практике ФСБ будет рассматривать границы этого сообщества, потому что оно же неформальное, и не очень понятно, где оно начинается и заканчивается, – говорит эксперт по экстремизму. – Начинается оно, окей, на тех людях, которые уже прошли по соответствующей статье, они уже доказанные участники сообщества, а где оно заканчивается, не очень понятно. Поэтому, да, если в вашем филателистическом кружке оказывается человек, которого осудили по 282.1, нужно с ним ни в чем общем больше не состоять, это уже чревато прямой уголовной ответственностью.

Однако срочно убегать из любых крупных сообществ, все-таки, не стоит, говорят эксперты: "понятно, что правоприменение всегда расширительное, но не бесконечно расширительное", говорят юристы.

– Но риск – это именно расширительная ловля людей по ассоциации, – говорит эксперт. – Потому что это следователь будет решать, состоял человек "в связи с" или нет. И главное, была ли это связь. Допустим, связь-то он какую-то докажет. А была ли это связь именно участием, вот именно в этом сообществе? Или это была какая-то другая связь? По идее, это то самое отличие, которое следователь тоже должен доказать. И, как мы видим на примере мальцевцев, как раз тут доказываться ничего и не будет.

При этом расширение списка экстремистских организаций через приговоры приведет к большей доступности информации о таких делах, считают эксперты.

– Больше информации – больше безопасности, – считает юрист, ведущий политические дела. – Но организаций в перечне будет больше становиться. И это будет развязывать руки, в том числе, силовикам. Теоретически это усилит репрессии. И на практике, наверное, тоже – на практике любая норма толкуется репрессивно.

А что про поиск и VPN?

Еще одно новое слово в борьбе с экстремизмом – криминализация поиска и чтения информации. Криминализация пока не в полном смысле слова – вводится лишь административная ответственность, но заменить ее потом уголовной законодателю при желании будет несложно.

22 июля Госдума в третьем чтении утвердила поправки в КоАП – там появляется статья 13.53 КоАП РФ: административная ответственность за умышленный поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам. Гражданам за это грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей, а использование VPN считается отягчающим обстоятельством. Реклама же VPN-сервисов чревата штрафом до 500 000 рублей. Подробно обо всех рисках рассказывает "Центр защиты прав СМИ" на своем сайте.

Для того, чтобы наступила административная ответственность, человек должен совершить два действия. Первое: сознательно искать экстремистский материал. Второе: найти его и прочитать.

При этом под "экстремистским материалом" понимается, во-первых, любой из реестра, который ведет Минюст. Сейчас в нем 5475 пунктов. Во-вторых, любой материал, соответствующий понятию из закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Экстремистские материалы – предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 280-ФЗ)

Под это определение подходит, например, портрет Гитлера. И если вы решите нарисовать смешной мемчик и вам понадобиться нагуглить портрет Гитлера, то вы рискуете попасть на штраф.

– То есть в суде единственное, что потребуется доказать (и это самое сложное), что человек осознанно искал именно экстремистское. Что он знал заранее, что оно экстремистское, что этот материал есть в реестре Минюста или содержит экстремистский текст, пусть даже его и нет в реестре. Как они это будут устанавливать, трудно предположить, – говорит эксперт по экстремистскому законодательству.

Многие материалы, включенные в реестр Минюста, уже не существуют в природе за давностью лет. Но постоянно появляются новые, причем не самые очевидные. Риск, по мнению эксперта, возникает и в том случае, если пользователь ищет материалы, имеющие отношение к экстремистским организациям – тем же Свидетелям Иеговы или Фонду борьбы с коррупцией.

– Если ты ищешь материал экстремистской или террористической организации, скорее всего, будет считаться, что ты отдавал себе отчет, что это экстремистский материал и искал это осознанно. Здесь, по крайней мере, надо сперва выучить списки экстремистских и террористических организаций. И их не искать, – комментирует эксперт. – На практике понятно, что эту статью никто не будет применять массово, потому что, чтобы применить, надо сперва изъять технику, иначе никак нельзя узнать, с чем там человек ознакомился. Но это невозможно делать массово. Это же страшная морока. Обычная полиция такого делать не будет. Это очень трудоемко – не протокол оформить, а изучить историю браузера. Поэтому применять будут по наводке, по конкретным людям. Ну, или если у человека обыск провели как у свидетеля, заодно и технику изъяли. Почему же не посмотреть, что там.

Читать "нежелательные" СМИ – можно

Но к поиску информации в заблокированных медиа все это не относится. Чтение СМИ-иноагентов или "нежелательных организаций" (таких как Север.Реалии) совершенно законно. В России медиа, как работающие внутри страны, так и из эмиграции, до сих пор не приравнены к экстремистским или террористическим организациям.

За одним исключением. В 2024 году "экстремистским сообществом" через суд было признано "объединение, членами которого являются" журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия. Оба ведут телеграм-каналы, у Александра Невзорова – популярный канал на YouTube. Вот просмотр и чтение материалов, созданных Невзоровыми – это сразу административный состав.

Однако, если российские СМИ не стали "экстремистскими организациями" до сих пор, то еще не значит, что не станут в будущем. Россия, как известно, в плане репрессивных практик косплеит Республику Беларусь, а там с 2021 года развёрнута масштабная кампания по признанию независимых медиа экстремистскими формированиями. Белорусские власти систематически вносят в экстремистские списки редакции целиком: от крупных порталов (Tut.by, Zerkalo.io) до локальных Telegram-каналов и YouTube-страниц. После признания экстремистскими запрещается не только распространение их материалов, но и любое упоминание – включая лайки, репосты и хранение публикаций. Журналисты и сотрудники подвергаются уголовному преследованию, сотни людей уже осуждены по соответствующим статьям.

На июль 2025 года Министерство информации Беларуси сообщает о почти 7 000 признанных экстремистских ресурсов, из них значительная часть – именно СМИ.