"Создает угрозу для общества". Предприниматель Григорий Кунис оказался в СИЗО за донат ФБК в 3,5 тысячи рублей

Петербургский предприниматель, основатель компании iGooods Григорий Кунис был задержан 24 июля, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его до 15 сентября. Кунис подозревается в финансировании экстремистской деятельности – он задонатил Фонду борьбы с коррупцией 3,5 тысячи рублей. Как говорят активисты, сегодня под прицелом ФСБ оказались все, кто когда-то донатил ФБК, несмотря на попытки фонда обезопасить своих жертвователей.

"Донат в 3,5 тысячи рублей в адрес Фонда борьбы с коррупцией поступил от неустановленного лица не позднее 5 февраля 2022 года", отмечается в решении суда о мере пресечения Григория Куниса. В России ФБК признан по иску Генпрокуратуры экстремистской организацией и запрещен.

Сам Кунис на суде признал, что жертвовал средства Фонду борьбы с коррупцией, и просил о домашнем аресте. Он завил, что не собирается покидать страну, кроме того, он нуждается в строгой диете из-за проблем со здоровьем. Супруга Григория Куниса напомнила, что в прошлом он был организатором акции "Бессмертный полк" в Петербурге, а в 2020 году во время пандемии его служба доставки помогала людям справляться с вынужденными ограничениями.

Однако представитель прокуратуры настоял на аресте Куниса, потому что "диеты можно придерживаться и в СИЗО". "Нет ничего невозможного, есть только маловероятное", – заявил он.

Наказание по статье 282.3 УК РФ, которую вменяют предпринимателю, предусматривает штраф до семисот тысяч рублей либо лишение свободы до восьми лет.

"Ему были готовы доверить товары, деньги"

58-летний Григорий Кунис – известный петербургский предприниматель, основатель сервиса по доставке продуктов iGooods. Компанию он основал вместе с братом Дмитрием в 2014 году, и это был один из первых в России сервисов по доставке продуктов из гипермаркетов на дом. В пандемию компания увеличила оборот более чем в три раза.

Знакомый Куниса Сергей (свою фамилию он просит не называть) занимается исследованием потребительского рынка. Григория он характеризует как "честного предпринимателя с безупречной репутацией".

– Такой сервис, как iGooods, изначально предполагает партнерство, заключение соглашений с представителями ритейла. Это непросто, должен быть хороший кредит доверия. Григорию удавалось выстроить стопроцентную прозрачность, он работал со всеми крупными торговыми сетями, это доказывало его рукопожатность, ему были готовы доверить товары, деньги. Это очень, поверьте, не просто, в ритейле все акулы бизнеса и уровень доверия друг к другу всегда отрицательный, – рассказывает Сергей.

По его мнению, вполне реально, что арест Куниса может быть связан с его бизнесом .

– Его бизнес инновационный, активно развивается, зайти в него, может, кто-то и хочет. Эта версия не лишена смысла. Потому что уж больно надуманно и абсурдно выглядят претензии, которые к нему предъявлены. И сроки – 2022 год, и сумма 3,5 тысячи рублей, и мера, выбранная к нему в виде ареста – все это выглядит крайне избыточно, одиозно и не укладывается в какую-то картину. Действительно, может прослеживаться заказ – найти формальный повод, донатил, не донатил – не важно, главное закрыть человека. И если предположить, что есть коммерческая подоплека – представляете, как легко разобраться со своими конкурентом или несговорчивым партнером? Написать кляузу, предъявить необоснованное обвинение. И даже блокировка человека на два месяца уже предполагает, что его компания будет сильно ослаблена, – подчеркивает Сергей. – Он достаточно заметный персонаж, в Петербурге уж точно. И непонятны мотивы данного действа, я не видел, чтобы он публично высказывался на политические темы. И очевидно, что его действия, даже если он действительно что-то донатил, не несут никакой угрозы обществу, это событие трехлетней давности, суммы мизерные. "Создает угрозу для общества" – но он три года ходил по улицам Петербурга, и никто от него не пострадал. Но выбирается максимально жесткая мера пресечения – как будто он действующий террорист и как минимум участник нападения на "Крокус". Это правовой беспредел. Силовые органы манипулируют действующим законодательством, а судебная система не позволяет это пресекать.

До сервиса iGooods Кунис 20 лет занимался медиабизнесом.

– Мы познакомились через журналистику, когда он работал в "Санкт-Петербург Пресс", потом это была St. Petersburg Times, первая англоязычная газета Питера. Григорий прекрасно говорит по-английски, в его газете работали австралийцы, новозеландцы. Тогда же они создали сайт газеты, мы еще приходили смотрели, это было неслыханно для того времени, в 90-х. То есть он стоял у истоков питерской интернет-журналистики, рассказывает активист питерского движения "Свободная Ингрия" Максим Кузахметов. – Потом он придумал "Мой район" – бесплатное рекламное издание. Оно издавалось таким образом, что в каждом районе Петербурга был приоритет местных новостей, местная реклама. Мы были с Кунисом идейно близки, на мероприятиях регулярно встречались. Он обаятельный, спокойный, дружелюбный, приветливый, никогда не считал себя звездой. И уж точно он не был экстремистом, публично никогда не высказывался.

"Мой район" Кунис запустил в 2003 году и издавал ее вплоть до 2014 года. В 2006 году Кунис стал лауреатом конкурса "Медиаменеджер России".

– В отличие от многих бесплатных газет, газета "Мой район" была реально интересной. Там выходили независимые материалы, ее разбирали у каждой станции метро очень быстро, – вспоминает активист из Петербурга Андрей Пивоваров. – Думаю, его медиапроекты знали 90 процентов петербуржцев.

Сейчас газета "Мой район" трансформировалась в портал MR7 ru. В январе 2025 года судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ по иску Роскомнадзора лишила портал статуса СМИ. Причиной стало отсутствие иноагентской маркировки о статусах политика Бориса Вишневского и правозащитной группы СК "SOS" в двух новостях на сайте. Издание сообщило, что не планирует закрываться.

Как сегодня пишет MR7 ru, у Григория Куниса ранее уже была судимость. В 2016-м Василеостровский районный суд признал его виновным в неуплате трех миллионов рублей НДФЛ с зарплат сотрудников. Тогда Кунис объяснял, что был вынужден потратить эти деньги на текущие нужды газеты "Мой район" – оплату аренды, коммунальные услуги и выплату зарплат. Причем сам он тогда получал зарплату не в полном объеме. Тогда ему присудили штраф в сто тысяч рублей, но позже приговор был смягчен – Кунис попал под амнистию, приуроченную к 70-летию Победы.

Также Кунис был координатором акции "Бессмертный полк" в Петербурге.

– Эта акция зародилась в Томске. Это не тот "Бессмертный полк", который сейчас стал провластной агиткой. Это тот, где люди действительно искренне делали фото родственников, это был такой гражданский порыв. Я с Григорием познакомился в 2010-2011 годах, когда на волне выборов в Госдуму формировалось наблюдательское движение. Он тогда активно помогал наблюдателям, его опыт, его энергия и энтузиазм, его медиаресурс сильно помогли этой организации сформироваться. И наравне с "Голосом" стать мощным объединением. Но он не был оппозиционером. Просто был хорошим человеком, неравнодушным. Его арест потряс многих, – подчеркивает Пивоваров.

Кунис не делал ярких политических заявлений, хотя порой выходил на акции протеста, но обычно не брал с собой никаких плакатов.

"Никто не убережется"

В июне 2021 года Московский городской суд объявил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией, одновременно уголовное дело о создании экстремистского сообщества завели в отношении самого политика. Пожертвования в адрес фонда – основной источник финансирования структур Навального – стали опасны для жителей России. Но в августе 2021 года команда политика сообщила, что найден безопасный способ для сбора денег с российских карт через американский платежный сервис Stripe. Впрочем, они заявили, что в некоторых платежах, совершенных после 5 августа 2021 года, фонд как получатель средств упоминался, но все ошибки были устранены.

Однако уже в конце августа 2022 года появилась первая информация об уголовных делах за донаты ФБК. Одним из первых обвиняемых стал журналист и сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин. К февралю 2024 года проекту "Медиазона" было известно о 15 таких делах, в 2025 году их стало еще больше.

Из материалов уголовного дела волонтера "Немцова моста" Виктора Левакова, которые выложило издание, стало известно, что силовики доказывали переводы денег ФБК не первым (незащищенным) платежом с упоминанием фонда, а номером мерчант-счета (счета продавца, на который ушли деньги). Как пишет "Фонтанка", российские банки могут видеть мерчант-счёт, соответственно, могут и силовики – по запросу.

После 5 августа 2021 года ФБК периодически менял назначение платежа и телефон получателя, но мерчант-счет оставался постоянным. Упоминания мерчант-счета и факты доказывания переводов через него "Медиазона" нашла еще как минимум в трех делах о пожертвованиях ФБК.

Впрочем, сервис Stripe пишет, что не создает новый мерчант-счет для каждого клиента – и все они пользуются общим. Как заявлял руководитель ФБК Леонид Волков, сервис Stripe не присваивают уникальных ID своим клиентам, и настаивал, что ФБК никакого отношения к этому мерчант-счету не имеет.

Вместе с мерчант-счетом силовики ссылаются и на банк – получатель платежа: Wells Fargo. В суде над Леваковым эксперт объяснял, что именно комбинация мерчант-счета и банка является уникальной. Упоминается Wells Fargo и в материалах Заякина, Котова и многих других. Волков в комментарии "Медиазоне" заявлял, что у ФБК никогда не было счета в этом банке.

Впрочем, как пишет Медиазона, не так важно, принадлежит ли этот счет конкретно ФБК или всему Stripe. Важно то, что силовики считают его таковым, и суды выносят приговоры на основе этой информации.

В июле 2025 за финансирование ФБК осудили члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова – Ярославский суд приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей, Абрамов не стал обжаловать приговор. На процессе он не признавал вину и говорил о том, что у следствия нет реальных доказательств его перевода в адрес ФБК: "Все платежи (сколько их: миллионы? миллиарды?) в интересах всех компаний-клиентов, которые пользуются сервисом Stripe, оформляются на одной и той же web-странице приема платежей и, соответственно, имеют один и тот же MerchantID ***GYKY. Этой информации недостаточно, чтобы определить конечного получателя средств, а она указывает лишь то, что платёж проведён с использованием платежного сервиса Stripe. Платёж кому? Неизвестно! Надо запрашивать информацию у Stripe. Этого не было сделано".

Аналогичный идентификатор был обнаружен в деле волонтера проекта "Немцов мост" Виктора Левакова. 25 февраля Мещанский районный суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии – за донат ФБК в 3,5 тысячи рублей.



Также в феврале жителя Тольятти Юрия Бобкова оштрафовали на 300 тысяч рублей за донат ФБК в 1800 рублей. Известно, что донатил он в сентябре 2021 года, то есть через полтора месяца после объявления ФБК об устранении уязвимости.



Ещё один петербуржец Александр Адамов в августе 2021-го перевёл уже экстремистскому фонду тысячу рублей и весной 2025 года получил четыре года условно.

А 10 июля 2025 года житель Калининградской области также получил 300 тысяч рублей штрафа за донат ФБК в размере 761 рубль и 10 копеек. В регионе были заведены еще минимум два уголовных дела о финансировании экстремизма, отчитывалось местное УМВД за донаты ФБК.



24 июля суд в Оренбурге приговорил 48-летнего местного жителя к штрафу в 200 тысяч рублей за донат Фонду Навального. Сумма доната и имя подсудимого не назывались, при этом пресс-служба суда попеняла жителю, что он недостаточно любит родину.

"Несмотря на зрелый возраст и наличие двоих несовершеннолетних детей, которых следует воспитывать в духе любви к Родине, которым необходимо подавать личный пример достойного поведения и гражданской ответственности, мужчина поддался на откровенную вражескую пропаганду", – сообщала пресс-служба суда.

– У меня негативный прогноз. Если вы являлись жертвователем ФБК с августа 2021 года, вы в огромной опасности. К сожалению, об этом публично не говорят, но это так: ваши данные находятся у силовиков. И риск, что за вами придут, очень высок. Обратитесь к правозащитникам, адвокатам, если есть такая возможность – я понимаю, что это очень сложное решение – но имеет смысл уехать. Сейчас это трактуется как финансирование экстремистской организации. Коллеги из ФБК, к сожалению, понадеялись на свою квалификацию и специалистов в IT. Но собирать донаты после признания их экстремистской организацией – это было большое ошибочное решение, – говорит Пивоваров.

Арест Куниса – еще один звонок, что под прицелом находятся все, отмечает Кузахметов:

– Это просто кошмарная история и напоминание тем, кто тешит себя иллюзиями, мол, я ушел во внутреннюю эмиграцию, ушел от журналистики, занимаюсь семьей, личными делами, отвлеченным бизнесом. Это сигнал, что никто не убережется. Я не думаю, что лично Григорию мстят, у него не было публичных высказываний. Есть версия, что у него бизнес хотят отжать. Но я думаю, что он рандомно попал. Смотрят негодяи из Центра Э или ФСБ: у нас помечен 500 человек, те, кто донатил, надо чтоб пошумнее было. И с Кунисом они угадали – какой резонанс был, все про него написали. Жесточайшая репрессивность.