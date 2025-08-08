Дональд Трамп: встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Об этом в пятницу вечером сообщил Дональд Трамп.

Официальных подробностей о деталях встречи пока не сообщалось. Однако, отвечая на вопросы журналистов, президент Трамп предположил, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать "обмен территориями". "Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдному благу... Мы что-то вернем, мы что обменяем", - объяснил Дональд Трамп журналистам, сообщив, что конкретный разговор об этом пойдет в ближайшее время. Президент Трам сообшщил о подготовке встречи с Владимиром Путиным в Белом доме во время подписания президентами Азербайджана и Армении договора об установлении транспортного коридора между Азербаджаном и Нахичеванью.

О проведении американо-российского саммита было объявлено в среду после встречи специального представителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путным. По словам Дональда Трампа, он намеревался провести переговоры с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, в том числе не исключал общую встречу с Путиным и Зеленским. Представители Москвы назвали трехстороннюю встречу преждевременной.

Как отмечают комментаторы, высказывания Дональда Трампа дают основания предположить, что в рамках мирного соглашения Украине будет предложено отказаться от части украинских территорий, захваченных Россией в ходе войны. Киев отвергает это условие.

Ожидалось, что 8 августа президент Трамп объявит о новых санкциях против России за отказ объявить перемирие. К вечеру 8 августа сообщений о введений санкций не появилось.