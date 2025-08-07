Путин не против встречи с Зеленским, но лишь "когда будут созданы условия"

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что "в целом ничего не имеет против" своей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, но повторил, что для этого должны быть созданы определённые условия, до которых, по словам Путина, "пока ещё далеко".

Владимир Зеленский в четверг после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина готова к реальному прекращению огня, но из России, по словам Зеленского, "чёткого публичного ответа пока нет". "Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", - отметил украинский президент.

Одним из подходящих мест для своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, о планировании которой на ближайшее время стало известно днём ранее, Путин назвал Объединённые Арабские Эмираты. Так он ответил в четверг на вопрос журналистов о том, где может пройти саммит. Журналисты задали вопросы Путину, когда он принимал в Кремле президента ОАЭ.

На вопрос, какая из сторон была инициатором возможной встречи Путина и Трампа, российский президент сказал, что "заинтересованность была проявлена с обеих сторон". Ранее помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков говорил, что саммит состоится по предложению американской стороны. Американские источники сообщали, что встречу инициировал Кремль.

Спецпредставитель Владимира Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в четверг, говоря о будущем российской-американском саммите, сказал, что он "планируется на следующей неделе". "Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет чётко донесена до президента Трампа", - сказал Дмитриев журналистам.

О возможном проведении встречи президентов России и США стало известно 6 августа после переговоров Владимира Путина с представителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что встреча может состояться уже на следующей неделе, но официально это не подтверждалось.

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в среду заявил, что "есть хорошие шансы, что его встреча с Путиным состоится очень скоро". Трамп отказался давать прогноз по поводу сроков окончания конфликта в Украине, отметив, что "уже был очень разочарован". В комментарии в сети Truth Social Трамп назвал "крайне продуктивной" встречу Уиткоффа и Путин, прошедшую 6 августа. "Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этой войне должен быть положен конец, и мы будем стремиться к этому в ближайшие дни и недели", - написал Трамп.

Стив Уиткофф прилетел в Москву за два дня до завершения крайнего срока, который Трамп дал Москве на договорённости о завершении огня с Украиной, в противном случае Трамп пригрозил российским властям ужесточением санкций. Госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News в среду заметил, что момент, когда Трамп должен принимать окончательное решение по новым санкциям против России, еще не наступил. Ключевыми элементами завершения войны между Россией и Украиной, по словам Рубио, станут территориальные вопросы.

По данным The New York Times, вскоре после предполагаемых переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Глав европейских государств на эту встречу он приглашать не собирается, утверждают источники издания.

По словам Владимира Зеленского, обсуждаются различные потенциальные форматы встреч с целью достижения мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата и один трехсторонний.



