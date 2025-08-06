NYT: Трамп готов встретиться с Путиным "уже на следующей неделе"

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "уже на следующей неделе".

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники, знакомые содержанием состоявшегося 6 августа телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Разговор был посвящен итогам прошедшей 6 августа в Кремле встречи с Путиным спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Как сообщает AFP со ссылкой на неназванный источник, в разговоре, кроме Трампа и Зеленского, принимали участие Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.

Источники Bild утверждают, что Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа "более продуктивными, чем ожидалось".

По данным NYT, вскоре после предполагаемых переговоров с Путиным Трамп планирует провести совместную встречу с Путиным и Зеленским. Представителей европейских государств на эту встречу он приглашать не планирует, утверждают источники издания.







