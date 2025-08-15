Трамп: встреча с Путиным была продуктивной, но "сделка" не состоялась

В Анкоридже прошла короткая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Путина, в течение которой не было представлено конкретной информации относительно потенциальных договоренностей, которые во время переговоров могли быть достигнуты.

По словам президента США Трампа, встреча была продуктивной. Вместе с тем, он подчеркнул, что "сделка" не была достигнута. В свою очередь президент России Владимир Путин в своем выступлении на пресс-конференции несколько раз сказал, что во время переговоров стороны пришли к "соглашениям".

Оба лидера отказались отвечать на вопросы журналистов.

Открывая пресс-конференцию, президент России Владимир Путин заявил о том, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Он подчеркнул близкое соседство США и России, напомнил о союзнических отношениях между двумя странами во время Второй мировой войны, делая явный акцент на сотрудничестве двух стран в прошлом и возможности сотрудничества в будущем. Он упомянул "соглашения", которые были достигнуты в ходе переговоров, которые могут стать, по его словам, отправной точкой для улучшения отношений. Говоря о войне в Украине, российский лидер повторил свой известный тезис о том, что для достижения мирного соглашения необходимо устранить коренные причины конфликта.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу продуктивной, по его словам, был достигнут прогресс. Тем не менее, "сделка не состоялась".