В России признали нежелательной организацией британский RUSI

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране британской аналитической организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (Британский институт оборонных исследований, RUSI).

Как говорится в сообщении ведомства в телеграме, "организация, финансируемая в том числе государственными структурами, потратила миллионы фунтов на антироссийскую пропаганду с элементами обскурантизма". В прокуратуре утверждают, что представители RUSI регулярно проводят тренинги и семинары, "на которых обсуждают сценарии международной изоляции России". Как говорится на сайте ведомства, эксперты организации "публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран".

RUSI (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) занимается аналитикой в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Организация создана в 1831 году. Она публикует доклады, в том числе, о состоянии российской армии на фоне войны в Украине и о деятельности российских спецслужб за рубежом, в том числе в Африке.

По решению Генпрокуратуры "нежелательными" в России было признано более 200 организаций (в том числе и Радио Свобода). По обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией граждан могут привлечь к административной или уголовной ответственности.