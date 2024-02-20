Доклад RUSI: вагнеровцы под контролем ГРУ остаются в Африке

Россия прибегает к нетрадиционным методам для расширения своего влияния, попыток избежать изоляции и в рамках усилий по дестабилизации и ослабления своих противников. Часть методов связана с ребрендингом группы наёмников "Вагнер", которая успешно продвигает политику Кремля на Африканском континенте для доступа к природным ресурсам. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), который базируется в Лондоне.

Российский президент Владимир Путин увидел в развитии экономических связей с Африкой и странами Ближнего Востока способ защититься от санкций в период, когда многие государства Запада пытаются изолировать Россию посла начала полномасштабного вторжения её армии в Украину, указывается в отчёте RUSI.

Как отмечают эксперты Королевского института, ЧВК "Вагнер", распавшаяся в июне прошлого года после мятежа её основателя, ныне покойного Евгения Пригожина, был передана под контроль российской военной разведки ГРУ. С тех пор группа функционирует как Экспедиционный корпус, перед которым в Африке и на Ближнем Востоке поставлена задача ослабить позиции в регионе западных держав.

"ГРУ взяло на себя функции группы Вагнера и активно занимается расширением своего партнёрства с Африкой с целью вытеснить западные интересы", - говорится в докладе, авторы которого используют термин "росколониализм", одновременно упоминая его успех "по нескольким направлениям".

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