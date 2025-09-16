Ссылки для упрощенного доступа

Израиль нанёс удары по подконтрольному хуситам порту Ходейда

Израиль во вторник нанёс авиаудары по йеменскому порту Ходейда, который находится под контролем враждебной Израилю проиранской группировки хуситов.

Об ударах сообщили как хуситы, так и израильские военные.

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре "террористического режима хуситов" в Ходейде. Отмечается, что они нанесены в ответ на попытки ударов по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников со стороны хуситов.

Представители хуситов в свою очередь заявили, что их системы ПВО отражают израильскую атаку.

На прошлой неделе один из запущенных хуситами беспилотников смог достичь аэропорта Рамон на юге Израиля и причинил ему незначительный ущерб. За этим последовал удар по подконтрольной хуситам столице Йемена - Сане. По ряду сообщений, среди жертв удара были гражданские лица, включая журналистов. В частности хуситы заявили, что было разрушено офисное здание, где располагались редакции двух газет. В Комитете защиты журналистов сообщили, что проверяют эту информацию, поскольку доступ к независимой информации в регионах, которые контролируют хуситы, затруднён.

Учения "Запад 2025"
Учения "Запад 2025"

Учения "Запад 2025"

Польша стянула военных к границе


