На юге Израиля запущеный хуситами дрон нанёс ущерб аэропорту

На юге Израиля беспилотник, запущенный проиранской группировкой хуситов с территории Йемена, нанёс ущерб зданию аэровокзала в аэропорту Рамон, который обслуживает город Эйлат.

Два человека получили лёгкие ранения. Беспилотник попал в крышу зала прилётов, возник пожар. Его потушили. Работа аэропорта прерывалась примерно на два часа, сейчас полёты возобновлены.

Израильские военные за несколько минут до удара по аэропорту сообщили о трёх сбитых дронах, запущенных из Йемена. Четвёртый беспилотник, однако, сбит не был, и тревога в окрестностях аэропорта не объявлялась, что означает, что система ПВО его не обнаружила. Ведётся расследование.

Хуситы, контролирующие часть территории Йемена, атакуют Израиль беспилотниками и ракетами с конца 2023 года, заявляя о поддержке признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС, против которой Израиль ведёт операцию в секторе Газа. Как правило ракеты и дроны хуситов сбиваются, однако были и несколько случаев, когда им удалось преодолеть ПВО - в частности, одна из ракет упала неподалёку от аэропорта имени Бен-Гуриона. Израиль наносит удары по территории Йемена, недавно сообщалось о гибели главы назначенного хуситами правительства и нескольких его министров.



