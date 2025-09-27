Когда "Деревья" были большими. Артемий Троицкий привечает кислотный фолк
Хедлайнеры радиопрограммы "Музыка на Свободе" – староанглийская группа Trees, основоположники акустического направления под названием "британский кислотный фолк". Повтор от 6.08.2021
Выпуски
-
27 сентября 2025
Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа
-
20 сентября 2025
Boom! Boom! Артемий Троицкий продолжает рассказ о семье Лиминьяна
-
13 сентября 2025
Семья Лиминьяна. Артемий Троицкий отправляется в Перпиньян
-
06 сентября 2025
Окончание нумерологии. Артемий Троицкий изучает запасы
-
30 августа 2025
Занимательная нумерология. Артемий Троицкий сравнивает с Beatles
-
23 августа 2025
Девять жизней. Артемий Троицкий – об ожиданиях Кендры Моррис