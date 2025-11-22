Фольклор параллельной вселенной. Артемий Троицкий на словенских горках
Хедлайнеры подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – мастера фольклорного песенного искусства из Словении. Повтор от 27.2.2021
Выпуски
-
22 ноября 2025
Тихоокеанский бриз. Артемий Троицкий изучает городской поп
-
-
08 ноября 2025
Пустыри и интерзоны. Артемий Троицкий открывает талантливое
-
01 ноября 2025
В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику
-
25 октября 2025
Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня
-
18 октября 2025
Греческая околокорневая. Артемий Троицкий открывает ребетику