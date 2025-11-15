Музыка на Свободе

Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляет талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений
Выпуски
-
-
08 ноября 2025
Пустыри и интерзоны. Артемий Троицкий открывает талантливое
-
01 ноября 2025
В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику
-
25 октября 2025
Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня
-
18 октября 2025
Греческая околокорневая. Артемий Троицкий открывает ребетику
-
11 октября 2025
В Датском королевстве. Артемий Троицкий спускается с горы