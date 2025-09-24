Рубио повторил Лаврову призыв Трампа остановить убийства людей в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи ООН, вновь повторил призыв американского президента Дональда Трампа к Кремлю прекратить насилие и предпринять конкретные шаги для окончания вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

"Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной", — говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Закрытая для прессы встреча делегаций России и США продолжалась 50 минут. Выйдя с переговоров, Лавров не ответил на вопрос о том, как прошла встреча, но показал журналистам большой палец. МИД России сообщил, что Лавров на переговорах с Рубио "акцентировал готовность координировать с США усилия по устранению первопричин украинского кризиса" и "подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта".

Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что упорно работает над урегулированием конфликта России с Украиной. По словам американского президента, он рассчитывал, что остановить этот конфликт будет проще всего, а помочь в этом ему должны были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня. Предполагалось, что это будет быстрая стычка. Но все вышло иначе. Это выставляет Россию в плохом свете", — сказал Трамп.