Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина

Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина
Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

