Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Главные новости

В Южной Корее прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина

В четверг утром в южнокорейском городе Пусан прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Сразу после ее окончания о результатах полуторачасовой встречи ничего не сообщалось.

На первых за шесть лет переговорах между лидерами двух стран должны были, как ожидалось, должны были обсуждаться детали соглашения, в рамках которого Китай отложит на год ограничения на экспорт редкоземельных металлов, возобновит закупки американской сельхозпродукции и попытается пресечь нелегальные поставки в США фентанила - искусственного наркотика в обмен на отказ администрации Трампа от стопроцентных пошлин на китайский импорт и другие уступки.

Перед началом встречи Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу достижения соглашения: "Я думаю, что мы уже достигли согласия по многим вопросам и сейчас договоримся о других". Си Цзиньпин в ответ выразил готовность совместно работать, чтобы "выстроить надежный фундамент" двусторонних отношений. После завершения встречи оба лидера не сделали никаких заявлений.


Бои за Купянск
Embed
Бои за Купянск

No media source currently available

0:00 0:25:30 0:00

Бои за Купянск

Генштаб РФ заявил о котле для ВСУ


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG