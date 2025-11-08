Под каталонским микроскопом. Артемий Троицкий навещает Матаро

Хедлайнеры выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – каталонские исполнители, сотрудничающие с фирмой звукозаписи Segell Microscopi. Они продвигают достоинства своей национальной культуры, не забывая соотносить ее с новейшими международными трендами. Повтор от 27.11.2021
Выпуски
-
08 ноября 2025
Пустыри и интерзоны. Артемий Троицкий открывает талантливое
-
01 ноября 2025
В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику
-
25 октября 2025
Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня
-
18 октября 2025
Греческая околокорневая. Артемий Троицкий открывает ребетику
-
11 октября 2025
В Датском королевстве. Артемий Троицкий спускается с горы
-