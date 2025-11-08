Под каталонским микроскопом. Артемий Троицкий навещает Матаро

Хедлайнеры выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – каталонские исполнители, сотрудничающие с фирмой звукозаписи Segell Microscopi. Они продвигают достоинства своей национальной культуры, не забывая соотносить ее с новейшими международными трендами. Повтор от 27.11.2021