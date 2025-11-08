Ссылки для упрощенного доступа

Музыка на Свободе.Архив

Под каталонским микроскопом. Артемий Троицкий навещает Матаро

Под каталонским микроскопом. Артемий Троицкий навещает Матаро
Под каталонским микроскопом. Артемий Троицкий навещает Матаро

Хедлайнеры выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – каталонские исполнители, сотрудничающие с фирмой звукозаписи Segell Microscopi. Они продвигают достоинства своей национальной культуры, не забывая соотносить ее с новейшими международными трендами. Повтор от 27.11.2021

