Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 18 млрд долларов

Общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2025 года увеличилось почти на 18 миллиардов долларов и достигло 306,5 миллиардов долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В списке на 1 декабря 2025 года — 21 россиянин.

В тройку лидеров вошли один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние выросло до 29,5 млрд долларов (плюс 1,67 миллиардов с начала года), основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов — 25,8 млрд долларов (плюс 2,57 миллиарда) и глава НЛМК Владимир Лисин — 22,8 миллиардов долларов (минус 3,07 млрд).

Потанин находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза и ряда других стран. Мордашов включён в ограничительные списки ЕС и Великобритании. Лисин находится под санкциями Австралии, но пока не включён в чёрные списки США и Европы.

Больше всех в 2025 году разбогател Алишер Усманов – его состояние выросло больше чем на пять миллиардов долларов и достигло 18,5 миллиардов. Далее идут Искандер Махмудов (плюс 4,43 миллиарда, до 7,56 миллиардов) и Виктор Вексельберг (плюс три миллиарда, до 10 млрд миллиардов). Все трое находятся под западными санкциями.

Основатель Telegram Павел Дуров занял 11-е место со состоянием почти 13,5 миллиардов долларов, увеличив его на два с половиной мтиллиарда. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким выросло до восьми миллиардов долларов (плюс 654 миллионов). Ким занимает 19-ю строчку рейтинга Bloomberg.

Bloomberg Billionaires Index — ежедневно обновляемый рейтинг 500 богатейших людей мира, который агентство ведет с 2012 года.