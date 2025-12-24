"Истребление". Убийство генерала Сарварова и смерть "Испанца"

Сразу две громких смерти, связанных с войной в Украине, попали в центр внимания на этой неделе: сначала стало известно о смерти Станислава Орлова, командира воевавшей против Украины бригады "Эспаньола", сформированной из футбольных фанатов. Не прошло и трех дней, как в российской столице погиб при взрыве в машине начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Сарваров – уже третий российский генерал, ставший жертвой диверсий в Москве с начала полномасштабного вторжения России в Украину (всего Россия потеряла с 2022 года более 10 генералов). Смерть Орлова, известного по позывному "Испанец", также побудила многих комментаторов провести параллели – с гибелью Евгения Пригожина после его неудавшегося мятежа, встроив это событие в логику политики подчинения всех сколько-нибудь самостоятельных военизированных формирований структурам Минобороны.

По основной версии, "Испанца" устранили из-за того, что он начал приторговывать вывезенным из зоны "СВО" оружием. Еще до смерти Орлова "Эспаньола" объявила о своем расформировании – хотя в понедельник, после похорон "Испанца", другой ее командир, Михаил Турканов, сказал, что "Эспаньола" "объединится с другой националистической организацией, поддерживающей полномасштабное вторжение России в Украину".

Андрей Мальгин

Пишут, что рано утром на Ясеневой улице в Москве в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Звание генерал-лейтенанта было присвоено погибшему указом Владимира Путина в мае прошлого года. Под машиной было установлено взрывное устройство. Предположительно, оно сработало, когда Сарваров проехал несколько метров и нажал на тормоз.

Также стало известно, каким образом погиб "легендарный" командир отряда "Эспаньола" Станислав Орлов ("Испанец"). 44-летнего "Испанца" расстреляли из автоматов возле жилого комплекса "Флотский" в Севастополе, где он жил последнее время. Несколько дней он пролежал в коме. Сегодня, 22 декабря, в Храме Христа Спасителя в Москве пройдет прощание с ним.

Денис Казанский

В России убит Станислав Орлов (Испанец) - командир 88-й бригады "Эспаньола", состоящей из футбольных хулиганов и открытых российских нацистов. Z-каналы пишут, что Орлова застрелили российские правоохранители во время задержания, поскольку он якобы пытался сопротивляться. Бригада Испанца занималась бандитизмом, отжимами, торговлей оружием. В общем, типичные "освободители". Видимо, перешли в России кому-то дорогу, в связи с чем и было решено их обнулить. Наконец-то настоящая денацификация!

Андрей Пивоваров

ЧВК Вагнер и Эспаньола кажутся российской аномалией, но это не так.

В 90е в Югославии была ровно такая же история - тигры Аркана - до боли похожи на нынешних музыкантов и фанатов. Да и финал вожаков до строчки совпадает: пока ты полезен, тебе можно все, потом пуля или граната и забвение.

Незыгарь

Станислав Орлов (Испанец) – не первый и скорее всего не последний заметный участник СВО, чья гибель вряд ли когда-то будет объективно расследована, как бы на то ни надеялись его родные и соратники. Судя по сообщению бригады "Эспаньола", которая подтвердила смерть своего командира спустя полторы недели после появления первых слухов, на данный момент достоверно не известны ни время, ни место гибели. По одним данным, Орлов был убит при попытке задержания в Крыму, по другим – в Тушино. В начале октября "Эспаньола" объявила о расформировании. Еще 9 декабря провластный сайт "Царьград" писал о задержании Орлова и военблогера Алексея Живова "за торговлю оружием". Затем прошла информация, что "Испанца" и "Питбуля" при задержании убили, а Живова отпустили на волю, предварительно жестко "прессанув" (сам Живов свое задержание опроверг).

Z-каналы дали противоречивую информацию о гибели Орлова. Пост о его смерти еще 11 декабря выкладывал в том числе дрессировщик Эдгард Запашный, но удалил через несколько минут. По версии ДРШГ "Русич", смерть Испанца не зависела от его патриотических взглядов и настроений. Она была вызвана совокупностью ряда факторов (о которых мы говорить не будем), однако можем точно заявить, что смерть не имеет никакого отношения к (как сейчас модно заявлять) зачистке правого / патриотического / националистического поля, а связана исключительно с земными повседневными вопросами. Несколько источников говорят, что силовики и Кремль предприняли действенные меры, чтобы утечки о смерти Орлова не произошли до прямой линии Путина.

После фактической зачистки ЧВК "Вагнер" "Эспаньола" оставалась единственной "политизированной" военной структурой в РФ. Костяк бригады (так же как и "Вагнера") формировался из носителей ультраправых и неонацистских идей. Бригада не скрывала стремление к политической субъектности, через свои ресурсы продвигала националистическую повестку, а отдельные ее представители (например, "Топаз") открыто критиковали Путина (правда, затем "Эспаньола" от этой критики отреклась). Как пишет тг-канал "Рыбарь", "де-факто организация в прежнем виде исчезла еще летом 2025 года, что сопровождалось скандалами и вскрытием коррупционных схем. Да и сам Орлов погиб при попытке сопротивлению аресту. К сожалению, история "Эспаньолы" развивалась совершенно не так, как задумывалось изначально. Идея была хороша – собрать в одном подразделении боевых футбольных фанатов-пассионариев, обеспечив отличной пиар-компанией и другими вещами. Но из-за допущенных еще в момент создания ошибок все пришло к тому же, что у части других формирований "Добровольческого корпуса" – мутным схемам, междоусобицам, конфликтам с "соседями". И на репутации "Эспаньолы" это сказывалось соответствующим образом".

"Эспаньола" оставалась единственной "политизированной" военной структурой в РФ

Смерть "Испанца" прокомментировал в своем приватном канале автор Мужского государства Поздняков: "Это уже не просто война. Там и бизнес и опг, и наркота, торговля оружием и делёжка активов, недвиги между собой и т.д. Своя экосистема". По мнению ряда военных экспертов, тренд на чистки право-националистического крыла и блогеров z-движения стартовал и будет набирать обороты в следующем году. Собеседник "Незыгаря" связал чистки с новым руководством ДВКР. Пришли новые силовики у которых свой взгляд на место и роль правых активистов; они не сторонники идеологических индульгенций.

Предыдущие громкие убийства лидеров Z-движения также остаются нераскрытыми. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью 23 августа 2023 года спустя месяц после разоружения основанной им ЧВК "Вагнер". В феврале 2023 года от выстрела в затылок скончался создатель ЧВК ЕНОТ националист Игорь Мангушев (Берег). Его убийцы не найдены.В ноябре 2022 года в загадочном ДТП погиб замглавы контролируемой Россией Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов. Даже по фотографиям с места происшествия можно понять, что это была не стандартная автокатастрофа. О результатах расследования (если оно вообще было) официально не сообщалось.

У "патриотической" Z-публики смерть "Испанца" вызвала разные чувства – некоторые из ее представителей все еще находятся в стадии отрицания и не верят, что за убийством Орлова стоят "свои", то есть ФСБ и военные. У других правдивость этой версии не вызывает сомнений:

Тринадцатый

Важно понять, что смерть Испанца не зависела от его патриотических взглядов и настроений. Она была вызвана совокупностью ряда факторов (о которых мы говорить не будем), однако можем точно заявить, что смерть не имеет никакого отношения к (как сейчас модно заявлять) зачистке правого / патриотического / националистического поля, а связана исключительно с земными повседневными вопросами.

Не меньше эмоций с обеих сторон вызвала и диверсия, в результате которой в Москве погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Сергей Асланян

Убит начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Управление оперативной подготовки Генштаба занимается планированием войн.

Войны в Грузии.

Войны в Сирии.

Войны в Украине.

Войны в ЕС.

Если генерал позволил себя убить, значит, это плохой генерал

Киев за три дня – это работа Управления. Генерал Сарваров военный преступник со своим персональным местом в Гааге. Не дожил. Зато стал одним из немногих, кто получил оценку своих дел при жизни, а не где-то ТАМ на некоем Страшном Суде.

Если в условиях войны в столице убивают генерала Генштаба, это демонстрирует уровень профессионализма Министерства Обороны, военной контрразведки и лично генерала. Если генерал позволил себя убить, значит, это плохой генерал.

Yigal Levin

Издание BILD приводит мнение эксперта по терроризму из Королевского колледжа Лондона, Петера Ноймана, о том, почему украинцы ликвидировали в Москве именно генерал-лейтентана Сарварова:

Посыл такой: мы доберемся до вас всех

"Посыл такой: мы доберемся до вас всех. И для всех русских: мы можем в любой момент перенести войну в Москву. Такие покушения – помимо целенаправленного убийства офицера, который на высшем уровне отвечал за подготовку высококвалифицированных военных кадров, — имеют еще несколько эффектов: дестабилизацию среди кремлевских кадров, разложение внутри российского общества и сигнал о том, что русским ничего не даст попытка наладить отношения только с американцами, оставив украинцев в стороне".

Николай Митрохин

Фанил Сарваров – с татарского переводится как "обладающий высокими званиями повелитель". Не более, не менее. Мог бы с таким именем и фамилией стать президентом России. Теперь никогда.

Оно и к лучшему.

Если, кто не в курсе, то это кажется 13-й российский генерал, погибший с начала войны от рук украинцев. И третий генерал из высшего, штабного руководства.

Другой вопрос, что этого руководства в России пруд пруди и они в общем, взаимозаменяемы.

"Военкоры" же, как и полагается, требуют оргвыводов, хотя после смертей Пригожина и "Испанца" воображаемую "красную линию" в упреках высшему командованию давно стараются не переходить.

Военкор Котенок

Сколько еще потребуется смертей в военном руководстве России, чтобы вопросам безопасности, контрразведки и противодействия террору противника на нашей территории, в том числе в глубоком тылу, было уделено должное внимание? Вопрос остается открытым. И второе. Без ответных действий в отношении руководящего состава противника террор не прекратится. Без зеркальных неумолимых действий на всех направлениях, во всех городах и странах. У нас нет на это политической воли? Так извольте.

Дмитрий Стешин

Истребление – самое точное слово. Ничего похожего в ответ мы исполнить не можем. Почему - тоже нет ответа. Допускаю, что просто не можем. Агентуры нет. Не вывезли в противостоянии разведок и контрразведок. Причем, самое неприятное, что МО реформировать можно, а спецслужбы не подлежат переборке – как платы "мозга" в современном автомобиле – залиты компаундом, меняются только целиком. Стоят, как половина машины. Правда, есть специалисты, эти платы вскрывающие...

Рамзай

Убийство генерала Фанила Сарварова это следствие инфантилизма и беспечности военного руководства и военной контрразведки, отвечающей за безопасность нашего комсостава.

Впрочем, к убийствам генералов Z-публика, кажется, уже привыкла, и в конце уходящего года ее куда больше волнуют другие темы – такие, как конфликт бойца "Ахмата" с бойцом ММА Максимом Дивничем и провальное возвращение на войну ранее отстраненного от службы генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, которого "патриоты" винят в огромных потерях российской армии под Угледаром. Российская армия же "ответила" на смерть генерала Сарварова очередным массированным ударом ракет и дронов по Украине.