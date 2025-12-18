"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Расследование убийства мальчика в Подмосковье; похороны в Сиднее; ЕС согласовал кредит Украине на 90 млрд евро; прямая линия Путина; представители России примут участие в переговорах в Майами; дума отменила декларации о доходах для депутатов; "Книга недели" - собрание сочинений Юлия Марголина
