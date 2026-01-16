Ссылки для упрощенного доступа

"Время Свободы С Андреем Шароградским"

Свидетельство бойцов ВСУ, которые без ротации провели на фронте 130 дней; обсуждение судьбы Гренландии; власти Чечни скрывают подробности ДТП с участием Адама Кадырова; Могут ли Иран и Израиль возобновить сотрудничество, если падет исламистский режим; 100 лет премьере "Броненосца Потёмкина"

