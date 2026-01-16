Свидетельство бойцов ВСУ, которые без ротации провели на фронте 130 дней; обсуждение судьбы Гренландии; власти Чечни скрывают подробности ДТП с участием Адама Кадырова; Могут ли Иран и Израиль возобновить сотрудничество, если падет исламистский режим; 100 лет премьере "Броненосца Потёмкина"
Выпуски
-
16 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
15 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
14 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
13 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
12 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
31 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"