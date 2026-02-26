"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Разрушение дамбы под Константиновкой; отчисленных студентов гонят в армию; история подростка из России, бежавшего в Казахстан; Мишустин признал дыры в бюджете; Пакистан начал "открытую войну" против Афганистана; Хиллари Клинтон: я не была знакома с Эпштейном; Книга недели: Дневник Всеволода Воинова