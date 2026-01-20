Украина пытается восстановить разрушенную энергетику; Зеленский отказался ехать в Давос; критика в адрес Трампа за позицию по Гренландии; Трамп о своей роли в НАТО; Мария Колесникова призывает ЕС к сотрудничеству с Лукашенко; 85 лет Пласидо Доминго
Выпуски
-
20 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
19 января 2026
"Время Свободы С Андреем Шароградским"
-
16 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
15 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
14 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
13 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"