Американские вопросы. Гренландский кризис: необходимая встряска или удар по НАТО?

Насколько важна Гренландия для США? Отступил ли Трамп от притязаний на суверенитет острова? Гренландия – символ первого года второго президентского срока Трампа? Наши гости: аналитик Военно-морского колледжа США Джахара Матисек, политолог Эрик Ширяев и правозащитник Юрий Ярым-Агаев.