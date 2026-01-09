Американские вопросы: Трамп губит "великую державу" Путина, но обещает "новую Ялту"?

Положит ли Дональд Трамп конец проекту Владимира Путина "великая держава"? Потеряет ли вслед за Венесуэлой Кремль и Иран, как своего союзника? Пойдет ли Трамп на признание сферы влияния России? Наши гости: политолог Илан Берман и публицист, автор нескольких книг о России Дэвид Саттер.