Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Американские вопросы
Подписаться
Американские вопросы

Подписаться

Apple Podcasts Spotify CastBox YouTube Подписаться

Американские вопросы: Трамп губит "великую державу" Путина, но обещает "новую Ялту"?

Американские вопросы: Трамп губит "великую державу" Путина, но обещает "новую Ялту"?
Embed
Американские вопросы: Трамп губит "великую державу" Путина, но обещает "новую Ялту"?

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Положит ли Дональд Трамп конец проекту Владимира Путина "великая держава"? Потеряет ли вслед за Венесуэлой Кремль и Иран, как своего союзника? Пойдет ли Трамп на признание сферы влияния России? Наши гости: политолог Илан Берман и публицист, автор нескольких книг о России Дэвид Саттер.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG