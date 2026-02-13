Американские вопросы: Обречена на провал, или что может спасти мирную инициативу Дональда Трампа?
Переговоры, которые ни к чему не ведут? На чьей стороне президент США? Как кончаются войны на истощение? Наши гости: автор нескольких книг о постсоветской России Леон Арон и политолог, сотрудник Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджан Менон.
Выпуски
-
13 февраля 2026
Американские вопросы: Россия – могильщик договора СНВ-3?
-
30 января 2026
Американские вопросы: Миннеаполис против президента Трампа
-
-
-
-