Американские вопросы: Обречена на провал, или что может спасти мирную инициативу Дональда Трампа?

Переговоры, которые ни к чему не ведут? На чьей стороне президент США? Как кончаются войны на истощение? Наши гости: автор нескольких книг о постсоветской России Леон Арон и политолог, сотрудник Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджан Менон.