Взяли паузу

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за его договоренности с Владимиром Путиным о безопасности Украины во время морозов и заявил, что Украина ожидает выполнения договоренностей о безопасности Киева и других городов Украины на период экстремального зимнего периода.

Ранее Дональд Трамп лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам.

Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля — для "создания благоприятных условий для переговоров", как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Россия весь январь бьет по объектам энергетической системы Украины. Самая сложная ситуация с электроснабжением была в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что Украине угрожает гуманитарная катастрофа. Каллас считает, что Россия хочет использовать морозы, чтобы заставить украинцев сдаться.

Еврокомиссия намерена выделить Украине 200 миллионов евро экстренной помощи для преодоления энергетического кризиса.

На следующей неделе в Украине ожидаются морозы до минус 30 градусов.

Энергетическое перемирие может оказаться более выгодным для Кремля, чем для Украины, отмечают аналитики Института изучения войны. Как поясняют эксперты, временное прекращение атак позволяет российской стороне накапливать ракеты и дроны для будущих масштабных ударов.

Как пишет Deutsche Welle, украинские наблюдатели отмечают возможное истощение запасов вооружений у российской армии. При изучении обломков боеприпасов после обстрела Украины 24 января были найдены фрагменты ракеты Х-101, выпущенной в 2026 году.

Чего ждать от энергетического перемирия, будет ли оно соблюдаться и как Украина преодолевает энергетический кризис? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Георгием Чижовым и военным аналитиком Юрием Фёдоровым.