С 1 января цены в супермаркетах Москвы в среднем выросли на 2% по сравнению с декабрем 2025 года, пишет издание "Агентство". Рост цен на продукты в январе оказался в два раза больше, чем в декабре. Самый подорожавший за январь продукт — свежие огурцы, цена на которые выросла за месяц на 23,5%.

Ускорение роста цен в России в январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным, считает Владимир Путин.

"Во всяком случае, у нас такая практика была раньше — мы это видели при прежнем повышении, так оно происходило. Повторяю, практика есть и, полагаю, есть все основания полагать, что так будет и сейчас. Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", — заявил Путин.

По словам вице-премьера Александра Новака, России, несмотря на усиление санкций, удалось сохранить рост экономики со сбалансированным бюджетом и минимальным дефицитом. Инфляция в этом году ожидается на уровне 4–4,5%, — заявил Новак.

Реальный уровень инфляции в России выше, чем заявляет Путин. Цены на продукты выросли на 25%, сообщает Институт изучения войны.

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает игнорировать экономические последствия войны, западных санкций и плохих решений в экономической политике.

Правительство, вероятно, увеличило НДС, чтобы поддержать дефицит федерального бюджета, вызванный неустойчиво высокими расходами на оборону, и это бремя легло на население России, подчёркивают аналитики.

А большинство опрошенных The Insider экспертов сходятся на том, что главная проблема сегодня — не риск стремительного краха, а полное отсутствие каких-либо стратегических источников роста для экономики.

О попытках Кремля найти деньги на войну и о том, как от этого страдает население, говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Игорем Липсицем.