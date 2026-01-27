Золотой рекорд. Почему небывало дорожают драгоценные металлы

Взлет цен на драгоценные металлы – реакция на продолжающийся уже почти год политический, экономический и торговый хаос. Котировки золота являются отражением кризиса сложившегося за последние восемь десятилетий миропорядка, неотъемлемой частью которого является мировая финансовая система. Пройдут ли мировые финансы этот стресс-тест, во многом зависит от политики.

Драгоценные металлы – серебро и золото – преодолели психологически важные отметки – 100 и 5000 долларов за тройскую унцию соответственно – и установили исторические рекорды. В понедельник 26 января тройская унция (31,1 г) золота доросла до 5110 долларов, серебра – до 117 долларов. Более того, оба актива демонстрируют не совсем характерную, как минимум за последние полвека, динамику.

Золото, которое всегда было одним из самых консервативных инструментов и использовалось для формирования резервов и страхования рисков, связанных с американским долларом, в последний раз росло такими темпами в 70-е годы прошлого века. Тогда причиной стала окончательная отмена обмена долларов на золото и жесткой привязки доллара к этому драгоценному металлу. Параллельно на Западе развивался масштабный энергетический кризис, который стал следствием эмбарго стран ОПЕК на поставку нефти в страны, поддержавшие Израиль в войне Судного дня. К 1980 году цена унции золота взлетела в 20 раз. Сейчас за год – примерно вдвое. Про серебро – "золото для бедных" – и говорить нечего. Еще в начале апреля 2025 года тройскую унцию можно было купить за 30 долларов, то есть почти в четыре раза дешевле, чем в минувший понедельник.

Сейчас причин для роста больше, чем хотелось бы. Нынешнее "золотое ралли" начало разгоняться в 2024 году на фоне президентских выборов в США. Уже в первой половине года был пройден максимум в районе двух тысяч долларов за унцию, который сформировался еще в 2011 году, во время европейского долгового кризиса, когда на кону было дальнейшее существование зоны евро в ее нынешнем виде, да и самой единой европейской валюты. В Германии обсуждался возврат к немецкой марке, если популистское правительство Греции не проведет пенсионную реформу в соответствии с требованиями других европейских стран.

После того, как кризис разрешился, золото скорректировалось, и к двум тысячам долларов (и даже чуть выше) цена вернулась сначала в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, а потом в 2022-м, после начала полномасштабной войны в Украине. К президентским выборам в США в ноябре 2024 года цена унции дошла до 2800 долларов, но к началу 2025 года опустилась до 2600.

Еще во время проходившей в США предвыборной кампании Народный банк Китая ускорил "диверсификацию" своих резервов, которая заключается в постепенном отказе от американских долговых бумаг в пользу (в меньшей степени) других валют и (по большей части) золота. Вступление в должность Дональда Трампа, который обещал не только закончить за сутки войну в Украине, но и вернуть величие американской экономике, ознаменовалось введением запретительных импортных пошлин в отношении Мексики и Канады, которые сначала были отложены, а позже смягчены.

"День освобождения" 2 апреля, когда Трамп продемонстрировал публике таблицы с новыми торговыми тарифами для почти двух сотен стран и территорий, усилил тенденцию к "диверсификации". Вслед за Китаем от американского госдолга, а заодно и от долларов стали избавляться другие страны. Весь минувший год мировая экономика прожила в условиях "тарифного хаоса", когда никто не мог точно сказать, для кого какие тарифы действуют и какие будут действовать через неделю.

А от этого самым непосредственным образом зависит, по кому и какой силы придется экономический удар, связанный с изменением правил игры в мировой торговле. Хаоса и неопределенности добавила недолгая, но интенсивная война Ирана и Израиля, в которой приняли участие и США. Не менее значимым фактором стало жесткое давление Трампа на Федеральную резервную систему и ее председателя Джерома Пауэлла, которое поставило под сомнение способность американского эмиссионного центра сохранить независимость.

За неполный месяц наступившего 2026 года все эти тенденции обострились до предела. Политическая и военная неопределенность резко возросла: Венесуэла, Иран, желание американского президента получить контроль над Гренландией. Достигнутые в 2025 году торговые соглашения и "перемирия" вновь оказались под угрозой. Снова повысились риски американских ударов по Ирану, а значит как минимум у арабских шейхов прибавилось доводов для покупки золота. А к давлению на главу Федрезерва Джерома Пауэлла добавилась угроза его уголовного преследования.

Все это является серьезным стресс-тестом для сложившегося за последние 80 лет миропорядка. А значит, и для мировой финансовой системы, в основе которой до недавнего времени лежал доллар. И пока золото, при всех его недостатках, выглядит одной из немногих ценностей, которые защищают от растущего хаоса. Золото не приносит дохода. По нему не выплачивают ни процентов, ни дивидендов. Но его количество и доступность, в отличие от любой национальной валюты, никак не зависит ни от экономического положения той или иной страны, ни от денежно-кредитной политики ее эмиссионного центра.